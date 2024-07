Florin Dumitrescu a povestit cum se înțelege cu Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu în culisele emisiunii MasterChef România, subliniind trăsăturile distinctive ale colegilor săi care îi fac speciali în ochii lui.

Juratul emisiunii culinare de la PRO TV a spus că legătura dintre el și colegii săi este aproape ca un parteneriat civil, deși nu reușesc să își coordoneze vacanțele împreună.

Întrebat ce îi face pe Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu atât de speciali și cum reușesc să mențină prietenia, Dumitrescu a oferit răspunsuri care ar putea să surprindă mulți dintre telespectatori, precum:

„Prietenia noastră arată ca un parteneriat civil. Între noi trei e o relație atât de unită și de apropiată încât ne lipsește doar să ne facem vacanțele împreună. În rest, majoritatea lucrurilor le facem împreună. Uniunea asta pe care am construit-o în timp s-a construit dincolo de camerele de filmat.

Dacă ar fi fost vorba de competiție între noi trei, competiție pe post, poate nu am fi fost aici. Noi am înțeles un lucru și de aia am reușit să supraviețuim și astăzi. Noi trei suntem mai puternici împreună decât fiecare separat. Atunci am reușit să ducem relația asta de prietenie la alt nivel, mai ridicat decât o simplă prietenie.

Sorin e un băiat foarte calculat. Cu Sorin e foarte bine să mergi la drum. Își calculează foarte clar pașii. Nu face pași în plus și nu face pași în minus. E bine să ai un prieten de genul ăsta. Cătălin e la polul opus. Ar fi în stare să pârjolească tot în jurul lui și după aceea să se gândească ”Oare e bine ce am făcut?”, dar de cele mai multe ori, Cătălin aterizează în picioare. E foarte bine să ai prieteni de genul ăsta, și mai ales parteneri de genul ăsta”, a dezvăluit Florin Dumitrescu pentru Fanatik.