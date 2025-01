Este începutul anului și este momentul pentru un bilanț al anului 2024. Anul 2024 i-a confirmat lui Cătălin Cîrstoiu ceea ce știa deja: ce înseamnă să faci parte dintr-o „echipă”. El consideră că familia sa este o echipă adevărată, cu bune și cu rele.

„Este începutul anului şi a venit momentul unui bilanţ al anului 2024. An care mi-a arătat ceea ce ştiam: ce înseamnă o “ echipă”. Familia e o echipa. Cu bune, şi cu rele. Am un băiat excepţional. Am o familie-echipă adevărată, de cursa lungă.

Am o echipă medicală de bună calitate. Medici tineri, ortopezi, pe care i-am făcut să înţeleagă rostul profesiei. Am tratat împreună câteva mii de pacienţi. Şi i-am tratat bine, cu pasiune. Atât în Clinica de Ortopedie, cât şi în tot Spitalul Universitar de Urgenta Bucureşti”, a scris medicul pe Facebook.