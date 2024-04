Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a subliniat că în prezent, Cătălin Cîrstoiu este candidatul alianței PSD-PNL pentru Primăria generală a Capitalei. El a adăugat că cele două formațiuni vor avea un candidat comun la alegerile locale din acest an pentru Primăria București.

Ciolacu a precizat că Cătălin Cîrstoiu nu este un criminal și a subliniat că înțelege campania împotriva sa.

El a subliniat că Cîrstoiu este un medic de excepție, fiind decan la UMF și având o reputație solidă în domeniul său. Ciolacu a menționat că acesta este solicitat atât în România, cât și în străinătate pentru operații medicale complexe.

„Candidatul, în acest moment, este Cătălin Cîrstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o coaliţie, am vorbit pe WhatsApp cu domnul Cîrstoiu, o să vorbesc şi telefonic mai târziu, e normal că ţinem o legătură între noi. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferinţa de presă de ieri şi să urmăresc. (…) Sunt ferm convins că bucureştenii vor alege varianta cea mai bună”, a afirmat Marcel Ciolacu sâmbătă, la Piteşti.