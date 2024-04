Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Municipiului București din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal (PUSL), declarând că este convins că va câștiga alegerile cu un scor de 42%.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, Piedone a subliniat că este singurul candidat care a avut prima opțiune încă de la începutul competiției electorale și că a strâns 52.000 de semnături, deși necesarul pentru candidatură era de 20.000.

„Astăzi am depus 52.000 de semnături. Necesarul pentru candidatura mea trebuia să fie 20.000. (…) Nu am zis că voi scoate 52%, merg cu o marjă de eroare pe minus de maxim 10% (…), voi câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu 42% ca reprezentant al Partidului Puterii Umaniste. E adevărat că acest scor al meu în persoană nu se va regăsi şi în scorul politic din cadrul Consiliului General.

În plus, el a menționat că lista de consilieri generali va fi depusă în zilele următoare, așteptând negocierile pentru a vedea dacă se va alinia cineva.

„Sunt primul înscris, la fel ca și în sondaje, acolo unde sunt primul în preferințele electoratului. Astăzi se închid zvonurile că mă voi retrage, discuțiile despre nu știu ce coaliție. De astăzi, toți cei care vor să se alinieze în spatele meu sunt liberi să o facă.

Nu am depus lista de consilieri generali, o voi depune în zilele următoare, așteptând negocierile, să vedem dacă putem discuta politic despre vreo majoritate în consiliul general. Nu am avut negocieri cu nimeni în acest sens, singurele discuții au fost la început, cu liderii coaliției, să facem o alianță solidă, să câștigăm Bucureștiul. Am înțeles că ei au pus politicul înaintea interesului cetățeanului”, a transmis Cristian Popescu Piedone.