Medicul spune că legăturile sale cu politica înaltă din România la momentul actual nu sunt unele foarte strânse. „Cu Ciolacu m-am mai întâlnit și înainte (înainte de a discuta despre candidatură – n.r.), de vreo două-trei ori”, spune Cîrstoiu. „Dar am discutat atunci doar noțiuni legate de spital, anumite probleme reale din sistemul sanitar. Probleme pe care am văzut că le-a perceput foarte bine”.

Chiar și așa, în aceste clipe, crede că acele discuții avute cu actualul premier al României au jucat un rol important în decizia alianței de a-i propune o candidatură la Primăria Generală. „Cred că au fost atunci discuții premergătoare deciziei lor de a veni cu numele meu drept propunere pentru Primăria Capitalei”, adaugă Cătălin Cîrstoiu în cadrul podcastului HAI România.

Cîrstoiu spune că nu a stat cu Iohannis la discuții

În ceea ce-l privește pe președintele statului, Klaus Iohannis, managerul de la Spitalul Universitar spune că în toată această perioadă nu s-a văzut și nici nu a discutat vreun amănunt cu șeful statului. „De când mi s-a făcut propunerea de a candida și până acum, nu am vorbit niciodată cu domnul președinte Klaus Iohannis”.

„Îl cunosc pe domnul președinte”, spune candidatul la primărie. „A venit în vizită la spital de două ori, o dată în timpul pandemiei, iar mai apoi când a sosit Ursula von der Leyen la București. Au venit la Spitalul Universitar pentru că era singurul proiect de anvergură aproape terminat atunci, un proiect ce crează un sistem și un ciclu medical foarte bun la Spitalul Universitar”, povestește Cîrstoiu. Menționează apoi că s-a simțit onorat de pe urma acestui eveniment, că s-a semnat contractul de PNRR în cadrul spitalului pe care îl conduce.

Însă, de la acel moment, medicul spune că nu s-a mai întâlnit cu președintele statului din acel moment. „Klaus Iohannis nu m-a sunat, nu am vorbit, nu ne-am întâlnit de atunci. Nu am vorbit absolut deloc cu dumnealui de când mi s-a propus să candidez și până în prezent”, subliniază Cătălin Cîrstoiu.

Cîrstoiu îl vrea pe Piedone la dezbatere

Până la o posibilă viitoare întrevedere cu Klaus Iohannis, medicul candidat la Primăria Capitalei spune că ar avea plăcerea să stea față în față cu contracandidatul său, Cristian Popescu Piedone. „Sunt foarte deschis să stau la o dezbatere cu domnul Piedone”, explică el. „Nu aș numi-o neapărat o confruntare electorală, e un cuvânt prea pompos”.

Cîrstoiu spune la podcastul HAI România că îl găsește pe candidatul din partea PUSL un om rațional. „Suntem doi oameni raționali care dorim același lucru, să ajungem primari pe București”. De asemenea, medicul spune i-ar face mare plăcere să participe alături de Cristian Popescu Piedone la o dezbatere televizată: „Avem idei, idei diferite, ce-i drept. Dar putem purta un dialog, schimba impresii, participa la o dezbatere electorală civilizată. Este perfect normal, așa și trebuie să se întâmple”.

Complicații cu Nicușor Dan

Nu același lucru îl poate spune și despre candidatul independent susținut de Alianța dreapta Unită, Nicușor Dan, actualul primar general. „Pe domnul Dan pot spune că l-am învins în lupta pentru spital. Exact așa-l privesc”, afirmă Cîrstoiu.

După care povestește un episod în care edilul Capitalei nu a fost de acord să-l ajute într-un proiect de dezvoltare: „I-am cerut ajutor pentru o autorizație de construcție, dar n-a fost de acord. Mi-a spus că în zona respectivă e spațiu verde protejat. Și că nu se poate face proiectul”.

Chiar și așa, medicul a dorit să încerce mai departe în demararea acestui proiect: „Ei bine, am fost și am căutat în documentele de arhivă ale spitalului în care am găsit autorizațiile de construcție din anii 2000. Mi-a zis atunci că nu-s semnate de el și că nu mă poate ajuta. Nu contează asta, vă dați seama. Contează instituția, nu cine o conduce. Iar acum 20 de ani, de la Primăria Capitalei s-a primit aprobare”, mai spune Cătălin Cîrstoiu.