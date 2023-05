Tina Turner, considerată una dintre cele mai mari vocaliste și cele mai captivante interprete ale muzicii rock, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, după cum a confirmat purtătorul său de cuvânt.

Într-o declarație oficială, purtătorul de cuvânt a anunțat: „Tina Turner, numită adesea „Regina Rock’n Roll-ului”, a încetat din viață în mod pașnic astăzi, la vârsta de 83 de ani, în urma unei boli îndelungate, la reședința sa din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.”

Decesul Tinei Turner înseamnă pierderea unei icoane muzicale și a unei figuri inspiraționale, lăsând un gol în lume.

Născută în Statele Unite ale Americii (SUA), a fost celebrată ca una dintre cele mai iubite cântărețe rock, renumită pentru prezența sa scenică captivantă și pentru o colecție remarcabilă de hituri de top, printre care „The Best”, „Proud Mary”, „Private Dancer” și „What’s Love Got to Do With It”. Inițial, a devenit celebră alături de fostul ei soț, Ike Turner, iar repertoriul lor a inclus clasicul etern „River Deep, Mountain High”.

A vândut peste 180 de milioane de albume și a câștigat 12 premii Grammy. A avut concerte pe stadioane din întreaga lume timp de peste trei decenii, fiind una dintre cele mai muncitoare femei din showbiz.

Artista își asigurase picioarele pentru 2 milioane de lire sterline

Interpreta înnăscută a glumit la începutul acestui an spunând că este la fel de faimoasă pentru picioarele ei ca și pentru vocea ei. Se pare că odată și-a asigurat picioarele pentru suma uriașă de 2 milioane de lire sterline.

Interpreta a explicat că și-a expus picioarele doar pentru că îi era mai ușor să danseze, dar că, în cele din urmă, a devenit parte din stilul ei iconic.

„Când eram mai tânără nu m-am simțit niciodată încrezătoare în nicio parte a corpului meu, dar cu toată atenția pe care o primeau picioarele mele, mi-am dat seama că trebuie să fie în regulă!”, a spus ea.

Tina Turner se retrăsese din muzică în 2009

Turner s-a retras de pe scenă în 2009, după un turneu aniversar de 50 de ani, în timpul căruia a susținut 37 de concerte sold-out în America de Nord, obținând încasări de aproape 50 de milioane de dolari (40,3 milioane de lire sterline).

Turneul s-a mutat apoi în Europa, unde Turner a susținut alte 47 de concerte – în total, cântăreața a fost văzută de peste un milion de spectatori.