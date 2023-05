Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au căsătorit în 2013, când au făcut o nuntă impresionantă, într-o grădină de vară. Domnișoară de onoare le-a fost chiar fiica din prima căsnicie a dansatoarei, Isabel. Totodată, nașii au fost Mihai Găinușă și soția lui.

La momentul respectiv, Oana Ioniță spunea că Florin Budnaru o iubește foarte mult.

Oana Ioniță a confirmat informația

Cunoscuta dansatoare a confirmat că nu mai formează un cuplu cu Florin Budnaru.

„Da, am început de ceva timp (n.red. divorțul), dar n-am vorbit despre asta cu nimeni, pentru că nu e deloc plăcut!”, a declarat Oana Ioniță pentru playtech.ro

În urma acestui anunț, Mihai Găinușă a spus că regretă divorțul finilor săi.

„Am auzit, da. Chiar regret, dar e vorba de viețile lor. Ei știu mai bine”, a spus Mihai Găinușă.

Oana Ioniță a mai trecut printr-un divorț

Amintim că Oana Ioniță a mai trecut printr-un divorț, în 2011, când a pus punct căsniciei deoarece nu mai exista armonie între ea și David, bărbatul cu care are o fetiță în vârstă de 13 ani acum.

„Relaţia mea cu tatăl fetiţei s-a terminat în urmă cu un an şi jumătate. Am fost o perioadă destul de lungă singură, nu am avut probleme, am rămas în relaţii bune, nu mi-am dorit şi nu îmi doresc să intrăm în conflict. El este foarte ocupat, dar poate să vină oricând în România să o vadă pe Isabel.

Eu m-am mutat în Spania, am vrut să-mi întemeiez o familie cu el, mi-am dorit o căsnicie, mi-am dorit să rămân acolo, am încercat să avem o familie, să fim fericiţi, din păcate lucrurile nu au funcţionat. Am încercat şi am hotărât de comun acord să mă întorc în ţară, el e foarte fericit cu viaţa lui din Spania.

Nu a mai fost armonie şi asta a fost. Acum sunt bine, contează că Isabel e fericită. Am avut depresie postnatală. Mama mea a fost cea mai importantă prezenţă din viaţa mea nu am simţit nicio clipă durerea despărţirii de David. Nu am niciun regret, mi-am dorit foarte mult copilul”, a spus în trecut Oana Ioniță.