Otis Redding III avea 59 de ani și suferea de cancer. Moartea lui a fost anunțată de sora sa, Karla Redding-Andrews, pe pagina de Facebook a Fundației Otis Redding.

„Cu inimile împietrite de durere, familia lui Otis Redding III confirmă că a pierdut lupta pe care a dus-o în ultimii ani cu cancerul, aseară, la locuința sa din Macon, Georgia”, a scris Redding-Andrews despre decesul artistului.

„Otis avea 59 de ani. Vă rugăm să faceți rugăciuni pentru familia noastră în acest moment și să ne respectați intimitatea în aceste clipe atât de grele”, se mai spune în mesaj.

Tatăl său și patru membri ai trupei au murit într-un accident de avion

Potrivit Deadline, Otis Redding III avea trei ani, în 1967, când tatăl său, Otis, și patru membri ai trupei Bar-Kays au murit într-un accident de avion în Madison, Wisconsin.

În momentul prăbușirii aeronavei, Otis Redding era considerat unul dintre cei mai populari și influenți cântăreți de R&B ai epocii, unul dintre cântecele sale postum fiind „(Sittin’ on) the Dock of the Bay”, cântec care a intrat în Top10 Bilboard.

Otis Redding III a format trupa funk The Reddings în anii 80

Otis Redding III, la rândul său un muzician de mare valoare, a format trupa funk The Reddings in anii 80, împreună cu fratele său, Dexter, și cu vărul Mark Lockett. Otis a cântat la chitară, Dexter la bas și Lockett la clape. Redding a continuat să cânte la chitară și după ce trupa și-a lansat ultimul album în anul 1988.

„Oricât m-aș strădui să-mi fac propriul drum, este dificil să reușesc să mă ridic la înălțimea tatălui meu”, spunea el într-un interviu din 2018 pentru post de radio din Portland. „Dar merg înainte și fac ceea ce vor oamenii și trăiesc cu asta. Nu sunt supus presiunii și nu vreau să mă simt presat și să cerșesc contracte la casele de discuri”, afirma artistul.

Potrivit site-ului său, Redding a cântat muzica tatălui său la nunți și petreceri private. În 2018 el a cântat pe scena de la Carnegie Hall în cadrul unui concert tribut adus lui Otis Redding. El s-a implicat în fundația caritabilă a familiei sale, oferind educație muzicală tinerilor.

Succesul pe care-l dorea avea să vină abia după moartea sa

Pe 10 decembrie 1967, Otis Redding și cea mai mare parte a trupei sale au pierit când avionul închiriat în care se aflau s-a prăbușit într-un lac din Wisconsin. Redding avea doar 26 de ani. Din păcate, succesul pe care Redding îl dorea avea să vină abia după moartea sa.

Considerat drept cel mai influent artist de soul masculin al anilor ’60, Otis Redding a fost unul dintre primii artiști care au reușit să capteze atenția publicului alb cu un stil brut, spontan. Moartea artistului a devastat Casa de discuri pe care o înființase.

Reding a primit numeroase onoruri postum, printre care și un premiu Grammy pentru întreaga carieră. În 1967, cu puțin timp înainte de moartea sa, el l-a înlocuit pe Elvis Presley ca cel mai bun vocalist masculin din lume în sondajul Melody Maker, un loc care Presley l-a ocupat timp de opt ani.