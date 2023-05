Andy Rourke, basistul trupei rock The Smiths, a murit la vârsta de 59 de ani, potrivit informațiilor transmise recent de formație. Chitaristul Johnny Marr a confirmat „cu profundă tristețe” că Rourke a murit după o luptă îndelungată cu cancerul pancreatic.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Andy Rourke, în urma unei boli îndelungate de cancer pancreatic. Cei care l-au cunoscut își vor aminti de Andy ca de un suflet bun și frumos, iar fanii muzicii își vor aminti de el ca de un muzician extrem de talentat. Solicităm intimitate în aceste momente triste”, a transmis Johnny Marr într-o postare realizată pe Twitter.

Andy Rourke a cântat la cele mai cunoscute piese ale trupei Smiths

Andy Rourke a cântat la cele mai cunoscute piese ale trupei Smiths, printre care „This Charming Man” și „There Is a Light That Never Goes Out”, precum și la single-uri solo ale cântărețului Morrissey după destrămarea grupului, amintește BBC.

De asemenea, muzicianul a cântat în cadrul unui supergrup numit Freebass, alături de alți doi basiști mancuniani, Gary „Mani” Mounfield de la Stone Roses și Peter Hook de la New Order.

De-a lungul carierei sale de zeci de ani, Rourke a înregistrat cu The Pretenders, Killing Joke, Badly Drawn Boy, Aziz Ibrahim și fostul chitarist al Oasis, Bonehead, sub numele de Moondog One, o trupă din care au mai făcut parte Mike Joyce și Craig Gannon.

Johnny Marr a scris un omagiu pentru prietenul său

„Eram cei mai buni prieteni, mergeam peste tot împreună. Când aveam 15 ani, m-am mutat în casa lui cu el și cu cei trei frați ai săi și în curând am realizat că amicul meu era unul dintre acei oameni rari pe care absolut nimeni nu îi place. Andy și cu mine ne petreceam tot timpul studiind muzica, distrându-ne și lucrând pentru a deveni cei mai buni muzicieni care puteam fi”, a spus Marr într-un omagiu scris pentru Joyce.

The Smiths au înregistrat primul lor demo în formația clasică mai târziu în acel an, incluzând melodii precum „What Difference Does It Make?” care a stabilit sunetul de bază al Smiths.