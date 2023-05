Georgiana Cadinoiu, o cântăreață de muzică populară din județul Botoșani, a fost lovită de o boală cruntă, după ce în copilărie a avut dificultăți cu anemia.

Problemele s-au agravat de-a lungul timpului, iar aceasta a ajuns să facă transfuzii de sânge aproape zilnic.

Georgiana Cadinoiu, o tânără interpretă de muzică populară și asistentă medicală, suferă de boala Rendu-Osler, o afecțiune ereditară caracterizată prin mici malformații vasculare diseminate. Astfel, nu există nicio altă alternativă în ceea ce privește tratamentul, în afară de transfuziile de sânge și tratamentul simptomatic.

„Vă rog din suflet să donați sânge, cei care puteți și doriți indiferent de grupă. Necesit transfuzii lunare chiar săptămânale (din ultima perioada) de sânge. Bunul Dumnezeu să va răsplătească osteneala făcută!

Of, povestea mea e lungă. A început din copilărie, cu o simplă anemie, nu știu exact de la ce a pornit, dar aveam mereu sângerări nazale, iar de la vârsta de 10 ani am început să am menstruații lungi și abundente. De la 18 ani am început să fac transfuzii de sânge. La început erau rare, dar de vreo 4 ani au devenit din ce în ce mai dese, mai exact, lunare.

Am și foarte multe intervenții chirurgicale. Scad foarte mult și leucocitele, ceea ce face ca organismul să nu aibă putere să lupte împotriva infecțiilor. Recent am intrat și într-o aplazie medulară, leucocitele fiind mai mici de 10 mii, care în mod normal ar trebui să fie între 40-100 de mii”, a transmis artista, conform bzi.ro

Dragostea pentru medicină a venit din iubirea pentru oameni

De asemenea, aceasta a subliniat că dragostea ei pentru medicină a venit din iubirea pentru oameni.

„Pe plan artistic, sunt cântăreață de muzică populară, meșteșug și compozitor. Scriu versuri, am chiar 3 piese ale mele, făcute de mine, numai orchestrația făcută de Rapsozii Vasluiului, iar alte două piese în lucru. Cât despre meșteșuguri, fac diverse modele ornamentale, mărțișoare, tablouașe, suporturi de flori ș.a.m.d.

Dragostea pentru medicină a venit din iubirea pentru oameni, din dorința de a face bine, de a împrăștia dragoste, dăruire și empatie. De mică avut nenumărate internări și, având modelele pozitive din jurul meu, m-a făcut să îmbrățișez și eu această profesie. Vine din suflet ceea ce fac. Ajut cu mare drag orice om, cu ce pot și cât pot”, a completat artista.