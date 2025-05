George Simion i-a cerut public lui Nicușor Dan să răspundă la trei întrebări. Simion a spus că Dan a evitat să răspundă la aceste întrebări în timpul dezbaterii organizate de cei de la Euronews.

El a precizat că vrea să afle cine sunt, cu nume și prenume, sponsorii din campania lui Dan, dacă Dan a votat „da” sau „nu” la referendumul pentru familie și ce lideri politici din Europa și America cunoaște Nicușor Dan.

Simion a spus că a stat cinci ore la dezbatere pentru a discuta în fața românilor, dar Dan a evitat întrebările care nu-i conveneau. Dacă primarul general al Capitalei răspunde la aceste întrebări, atunci va începe să îl ia în serios, mai ales că acesta rămâne primarul general al Bucureștiului și este important să discute atât cu el, cât și cu bucureștenii.

Am fost cinci ore să dezbat în fața poporului român și ce întrebări nu-i conveneau, nu-i plăceau, el nu răspundea. Mâine să răspundă la aceste întrebări și după aia îl bag în seamă, pentru că totuși va rămâne primarul Bucureștiului și trebuie discutat și cu primarul Bucureștiului și cu locuitorii Capitalei”, a spus candidatul AUR în cadrul unei întâlniri cu românii stabiliți în Belgia .

În toiul campaniei prezidențiale, liderul AUR a stârnit o adevărată controversă după ce a folosit termeni ofensatori la adresa contracandidatului său. Acesta a spus, pentru a doua oară, că edilul Capitalei este autist. (Autismul este o tulburare de dezvoltare care afectează comunicarea și comportamentul. Autismul nu este o boală, ci o tulburare de comportament, din acest motiv diagnosticul nu poate fi pus prin analize de sânge, analize ADN sau alte investigații clinice.)

Incidentul recent a avut loc la Bruxelles, Belgia, unde, întrebat de o jurnalistă despre programul său electoral, George Simion a lansat o remarcă care a stârnit reacții negative imediate:

Comentariul său a fost perceput ca o insultă nu doar la adresa lui Nicușor Dan, ci și a persoanelor cu această afecțiune, aflate într-o luptă continuă pentru integrare și respect social.

Ulterior, George Simion a vorbit despre declarația făcută mai devreme în cursul zilei de azi.

„Îmi pare rău şi vreau să spun că am dat azi interviuri (…) nu era programat ProTV-ul şi nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut şi am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, a explicat politicianul.