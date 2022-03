Lumea muzicală este în doliu după ce o mare cântăreață s-a stins din viață. Este vorba despre celebra cântăreață din Georgia, LaShun Pace. Potrivit ultimelor informații, aceasta s-a stins din viață luni, la vârsta de 60 de ani. Tragicul anunț a fost făcut chiar de familia artistei.

Menționăm faptul că LaShun Pace s-a născut în Atlanta în 1961 și a crescut în cartierul Poole Creek. Ea a devenit faimoasă datorită vocii sale puternice. A debutat solo, apoi a făcut parte din grupul gospel The Anointed Pace Sisters cu frații ei. Artista a devenit cunoscută datorită pieselor „I Know I’ve Been Changed” din debutul „He Lives” și „Act Like You Know”. Totodată, ea a fost inclusă în Christian Music Hall of Fame în 2007.

Aceasta este a doua tragedie care lovește familia artistei. Una dintre surorile mai mari ale lui Pace din grup, Dr. Duranice Ann Pace, a murit anul trecut.

Doliu în lumea muzicii. Un mare artist a încetat din viață

La finele lunii februarie, o altă veste devastatoare a zguduit lumea muzicii, Un celebru baterist de Chicago blues s-a stins din viață. Este vorba de Sam Lay, bateristul şi vocalistul de Chicago blues. El a cântat şi înregistrat alături de nume sonore din lumea muzicii. Printre acestea se numără Muddy Waters, Howlin’ Wolf şi Bob Dylan

Conform Reuters, Sam Lay a murit la vârsta de 86 de ani. El a încetat din viață din cauze naturale, într-o instituţie medicală din apropierea locuinţei sale din Chicago. Anunțul a fost făcut de casa de discuri independentă specializată în blues Alligator Records.

”S-a încheiat o eră”, a declarat pentru Reuters Corky Spiegel, un vechi prieten al lui Lay şi coleg de trupă cu acesta. ”Te făcea pur şi simplu să zbori, te absorbea în muzică. Pentru Sam nu erau importante ritmul sau metrul, el mergea acolo unde-l purta muzica”, a spus el.

Totodată, o altă legendă a muzicii a murit la finele lunii ianuarie. Este vorba despre cântăreața braziliană Elza Soares a încetat din viață. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Considerată diva cântecului brazilian aceasta a murit din „cauze naturale” la reşedinţa din Rio de Janeiro. Anunțul tragi a fost făcut de serviciul său de presă, scrie Le Figaro.