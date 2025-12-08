Propunerea legislativă modifică Legea locuinței nr. 114/1996 și va produce efecte doar dacă va parcurge toate etapele legislative, respectiv adoptarea de către Parlament, promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial.

Inițiatorii susțin că actualul cadru legal permite interpretări largi și situații în care locuințele sociale ajung la persoane care nu mai sunt, în mod real, în situații vulnerabile.

Una dintre cele mai importante modificări propuse privește stabilirea eligibilității în funcție de venit. Proiectul introduce un articol nou care precizează explicit că accesul la o locuință socială depinde atât de încadrarea sub un anumit plafon de venit, cât și de îndeplinirea tuturor celorlalte condiții prevăzute de lege.

Concret, venitul mediu net lunar pe membru de familie va trebui să fie sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Verificarea se va face raportat la cel mai recent buletin statistic, atât în momentul analizării cererii, cât și înainte de repartizarea efectivă a locuinței. Astfel, veniturile nu vor mai fi comparate cu un prag fix, ci cu un indicator actualizat constant.

Proiectul oferă consiliilor locale mai multă flexibilitate în stabilirea listelor de priorități. Acestea vor putea introduce criterii suplimentare de departajare, cu condiția ca ele să fie transparente și să nu ducă la discriminare.

Inițiatorii arată că această abordare permite adaptarea regulilor la realitățile fiecărei comunități, în funcție de cererea și nevoile sociale existente la nivel local.

Față de regulile actuale, proiectul adaugă două motive noi de excludere din procedura de atribuire a unei locuințe sociale. Primul vizează persoanele care înregistrează datorii la bugetul local la momentul analizării cererii. Al doilea se referă la lipsa dovezilor că solicitantul a depus anual cereri de angajare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la alte instituții publice competente.

Sunt prevăzute și excepții, în special pentru pensionari, persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane care suferă de boli cronice dovedite medical.

Proiectul menține și restricțiile actuale. În continuare nu vor putea beneficia de locuințe sociale persoanele care dețin o locuință în proprietate, cele care au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990, cei care au primit sprijin de la stat pentru construirea unei locuințe sau care sunt deja chiriași într-un alt imobil din fondul locativ de stat.

Potrivit expunerii de motive, noile reguli ar urma să limiteze abuzurile, să crească transparența și să întărească încrederea în procesul de atribuire. De asemenea, obligația de a demonstra că solicitantul caută activ un loc de muncă este prezentată ca un instrument de stimulare a integrării pe piața muncii și de reducere a dependenței de sprijin social.

expunere de motive_legea locuintei 114-1996