Viața la bloc implică gestionarea comună a anumitor servicii și costuri care nu pot fi atribuite direct fiecărui proprietar. De la întreținerea liftului și a casei scării, până la acoperiș, subsol sau instalațiile comune, aceste responsabilități sunt colective și necesită o organizare clară. Aici intervine rolul asociației de proprietari, care acționează ca intermediar legal între furnizorii de servicii și locatari.

Lista de plată reprezintă documentul oficial prin care se stabilește suma datorată de fiecare proprietar pentru luna respectivă. Aceasta nu este doar un tabel informativ, ci un act cu valoare juridică, recunoscut de instanțe. Ea detaliază fiecare obligație de plată, inclusiv sumele pentru utilități, fondurile de reparații și fondurile speciale ale asociației, spune avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

”Există utilități și servicii care nu pot fi contorizate individual și pentru care nu poate exista un contract separat cu fiecare proprietar. În aceste situații, asociația de proprietari este intermediarul legal între furnizorii de servicii și fiecare proprietar. Acoperișul, subsolul, casa scării, liftul, instalațiile comune – toate sunt responsabilitatea tuturor proprietarilor, iar asociația există tocmai pentru a gestiona corect aceste părți comune. Toate aceste costuri se regăsesc, lună de lună, în lista de plată.

Nu este un simplu „tabel”, ci un document oficial, cu valoare juridică. (…) Lista de plată arată exact ce sumă datorează fiecare proprietar, pentru luna respectivă”, arată acesta.

Modelul listei de plată este stabilit prin lege, iar administratorul trebuie să îl respecte integral, indiferent dacă folosește un program informatic sau liste manuale. Documentul trebuie să includă informații esențiale precum data afișării, data scadenței și defalcarea sumelor pe fiecare utilitate sau serviciu. Aceste date sunt foarte importante pentru stabilirea termenului de plată, aplicarea eventualelor penalități și pentru posibilitatea contestării listei.

Proprietarii nemulțumiți de sumele din listă au dreptul să o conteste în termen de 10 zile de la afișare. Președintele asociației are obligația de a răspunde în același interval. Contestarea nu anulează însă obligația generală de plată, ci oferă o cale legală de clarificare a eventualelor neconcordanțe.

Fără lista de plată, părțile comune nu pot fi întreținute corespunzător. Neplata cotelor poate atrage penalități și acțiuni în instanță, iar sumele devin certe și exigibile doar prin includerea lor în documentul oficial. Practic, lista de plată asigură funcționarea corectă și transparentă a asociației, protejând drepturile și obligațiile tuturor proprietarilor.