Mulți dintre locatarii blocurilor cred că principalele dificultăți într-o asociație de proprietari sunt legate de costuri sau de prețul întreținerii. Realitatea este însă diferită: cea mai mare problemă o reprezintă lipsa de implicare a proprietarilor, spune avocatul Gelu Pușcaș într-o postare pe pagina de Facebook ”Consultanță Asociații Proprietari”:

În numeroase asociații, reducerea cheltuielilor a fost făcută exact în zonele critice: administratorul, cenzorul sau președintele. Această abordare, bazată mai mult pe „cine cere mai puțin” decât pe competență, a generat efecte vizibile rapid: lipsa de transparență, facturi restante, datorii, penalități și chiar sistarea unor utilități.

”Cea mai mare problemă nu este prețul, ci indiferența proprietarilor. În multe asociații s-a tăiat exact unde nu trebuia: administratorul,

cenzorul,

președintele. Competența a fost înlocuită cu „cine cere mai puțin”, iar efectele se văd rapid: lipsă de transparență

facturi neplătite

datorii, penalități, utilități sistate”, scrie acesta pe Facebook.

Implicarea simplă poate preveni multe probleme:

solicitarea și verificarea facturilor și soldurilor asociației;

participarea la adunările generale;

verificarea datoriilor asociației către stat;

contestarea deciziilor luate ilegal sau fără respectarea termenelor legale.

Adunarea generală rămâne organul suprem de conducere, iar hotărârile ei sunt obligatorii pentru toți proprietarii. Lipsa interesului individual poate duce la situații precum: lucrări exagerate sau nejustificate, salarii și prime care cresc artificial costurile întreținerii, precum și consolidarea puterii unor administratori sau președinți fără control real.

Astfel, avocatul subliniază că indiferența costă și că participarea activă a fiecărui proprietar nu doar că asigură transparență și corectitudine, dar protejează și bugetul asociației. Asociația nu este un spațiu pentru oportuniști, ci trebuie să rămână un instrument al proprietarilor.