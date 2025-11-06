De la bijuterii și ceasuri spectaculoase la monede istorice și lingouri de investiție, selecția licitației „Sparkling Gold – Licitația de Aur” reunește peste o sută de piese cu o dublă vocație – și estetică, și patrimonială. Printre vedetele sesiunii se remarcă o impresionantă poșetă de bal din aur alb și galben – decorată cu o coroană de diamante (realizată în anii ’70), ce are un preț de pornire de 15.000 de euro, o placă din aur brut de peste 200 de grame – a cărui licitație începe de la 14.000 de euro, 20 de monede de 20 Franci – A III-a Republică Franceză, 1906 – cu start de la 13.000 de euro, precum și câteva lingouri de aur – spre exemplu un lingou din aur 24K, 20g, sigilat (prezent în eveniment de la 1.500 de euro). Pot participa la această licitație de aur toți cei care și-au făcut un cont de colecționar pe artmark.ro.

În acest eveniment, prețurile de pornire sunt și de patru ori mai mici față de cele de listă, așa cum este și în cazul ceasului de buzunar, din aur roz, de damă, ornat cu perle, însoțit de lanț din aur, realizat în anii ’40, care intră în licitație de la 1.000 de Euro, față de prețul din piață, de 4.000 de Euro.

Ca toate celelalte licitații ale casei, și aceasta are parte de o expoziție cu intrare liberă, la sediul Galeriilor Artmark din București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Așadar colecționarii, investitorii și toți cei care îndrăgesc frumosul sunt așteptați să redescopere eleganța atemporală a aurului și să admire îndeaproape rafinamentul pieselor ce vor fi licitate. Expozitia dedicată licitației poate fi vizitată cu intrare liberă la Palatul Cesianu-Racoviță (str. C.A. Rosetti nr. 5), zilnic, între orele 10.00 și 20.00.