Retragerile și depunerile de numerar devin mai simple ca niciodată pentru clienții U.S. Bank. Fie că aveți nevoie să scoateți bani rapid sau să depuneți cecuri și numerar, rețeaua de bancomate U.S. Bank și partenerii săi oferă multiple opțiuni convenabile.

Pentru a găsi cel mai apropiat bancomat, vizitați pagina oficială U.S. Bank sau folosiți aplicația mobilă. Introduceți locația dvs. și selectați filtrul „ATM” pentru a vedea lista completă de bancomate U.S. Bank sau partenere din apropiere. În plus, clienții U.S. Bank beneficiază de tranzacții fără taxe suplimentare la bancomatele din rețeaua MoneyPass. Pentru a descoperi locațiile MoneyPass, este suficient să selectați „vizitați localizatorul MoneyPass” în partea de jos a rezultatelor căutării și veți fi direcționat către site-ul oficial MoneyPass.

Bancomatele U.S. Bank nu percep taxe pentru retragerile efectuate de titularii de cont cu acces la bancomat. Tranzacțiile la bancomatele partenere pot avea taxe variabile, însă puteți utiliza fără costuri suplimentare bancomatele din magazinele 7-Eleven participante sau cele din rețeaua MoneyPass. Este important să consultați secțiunea dedicată pentru a diferenția între bancomatele U.S. Bank și cele partenere, deoarece unele pot avea tranzacții limitate sau taxe aplicabile.

Limitele zilnice de retragere depind de tipul și starea contului dvs. Pentru a verifica aceste limite, accesați serviciile bancare online: selectați contul curent, apoi Servicii cont → Limite tranzacții. Limitele zilnice pentru retrageri și achiziții la bancomat sunt afișate în partea de jos a paginii. Aceeași funcție este disponibilă și în aplicația mobilă U.S. Bank, accesând „Vizualizare limite tranzacții” din tabloul de bord Conturi.

Toate bancomatele U.S. Bank permit depuneri de numerar, însă procesarea se face în tranzacții separate. Bancomatele nu acceptă cecuri sau valută străină – pentru acestea, este necesară vizita la un centru bancar. În cazul în care cecurile sau bancnotele sunt deteriorate sau pliate și nu sunt recunoscute de scaner, depunerea poate fi realizată la un casier sau prin aplicația mobilă.

În prezent, depunerile se fac integral într-un singur cont, cu posibilitatea de a transfera fondurile ulterior în alte conturi. Rețineți că sumele depuse pot să nu fie disponibile imediat pentru retrageri; detalii suplimentare despre disponibilitatea fondurilor sunt disponibile în secțiunea dedicată.

U.S. Bank își propune să transforme fiecare vizită la bancomat într-o experiență rapidă, sigură și prietenoasă, indiferent dacă retrageți numerar sau efectuați o depunere.