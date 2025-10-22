Aceștia au trimis o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, semnată de liderii a 20 de state membre, în care solicită simplificarea birocrației blocului comunitar.

Documentul precizează că UE trebuie să reducă cadrul de reglementare și să demonteze regulile învechite, menținând în același timp obiectivele politice. Revizuirea are ca obiectiv identificarea normelor inutile, excesive sau dezechilibrate și stabilirea dacă acestea mai sunt adecvate scopului lor.

Agenda de simplificare va fi discutată într-un summit la Bruxelles, programat joi. Unele capitale și companii fac presiuni asupra Executivului UE pentru a reduce reglementările, mai ales în domenii precum raportarea sustenabilă și normele ecologice.

„Solicităm o revizuire sistematică a tuturor reglementărilor UE pentru a identifica normele care sunt inutile, excesive sau dezechilibrate”, arată scrisoarea consultată de sursa menționată.

Comisia Europeană a propus deja mai multe inițiative axate pe reducerea birocrației, ca răspuns la solicitările liderilor statelor membre. Aceasta va analiza toate normele blocului comunitar pentru a stabili dacă acestea mai corespund scopului pentru care au fost create.

Amintim că autoritatea europeană vrea să reducă și birocrația din mediul online. Mai precis, Comisia Europeană vrea să renunțe la Directiva e-Privacy din anul 2009, care obligă site-urile să ceară acordul utilizatorilor înainte de a instala cookie-uri, cu excepția celor „strict necesare” pentru furnizarea serviciului.

Mai mulți oficiali de la Bruxelles consideră că reglementarea și-a pierdut relevanța și s-a transformat într-un obstacol pentru utilizatori și companii.

„Prea mult consimțământ omoară, de fapt, consimțământul. Oamenii s-au obișnuit să accepte orice fără să mai citească, iar dacă devine o rutină, nu mai are aceeași valoare”, a explicat Peter Craddock, avocat specializat în protecția datelor, potrivit Politico.

Planul autorității europene vizează prezentarea unui text legislativ în decembrie care să simplifice regulile pentru industria digitală. Una dintre variante este ca preferințele privind cookie-urile să fie setate o singură dată, ci nu de fiecare dată când un utilizator accesează un site.