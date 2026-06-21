Legea salarizării avansează: discuții noi cu administrația locală, anunță Pîslaru

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmă că există o orientare tot mai clară la nivel guvernamental către asumarea răspunderii pentru întregul set de reforme din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre acestea se află și legea salarizării, considerată una dintre componentele esențiale ale pachetului legislativ. Potrivit declarațiilor sale, scenariul luat în calcul vizează o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului.

Oficialul susține că proiectul legii salarizării continuă să fie elaborat, chiar dacă dezbaterile publice din ultima perioadă au fost mai puțin vizibile. În paralel, procesul de lucru nu a fost întrerupt, iar discuțiile tehnice au mers mai departe.

„Legea salarizării, în ciuda faptului că n-am mai comunicat public, am continuat să lucrăm la ea”, a declarat ministrul.

Dragoș Pîslaru a precizat că au avut loc noi consultări cu reprezentanți ai administrației locale și ai structurilor asociative ale autorităților publice. Aceste discuții au vizat ajustarea și actualizarea elementelor din proiect, în funcție de observațiile primite din teritoriu.

„Am avut o nouă discuție cu Uniunea Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor și cu Asociația Comunelor din România. Lucrăm în continuare”, a explicat Dragoș Pîslaru.

El a adăugat că obiectivul imediat este prezentarea unei forme revizuite a proiectului în perioada următoare, cu ajustări față de versiunile anterioare.

„Speranța mea este ca, în săptămâna care urmează, să putem propune o formă mult îmbunătățită pentru acest proiect de lege. Este o reformă importantă și sper în continuare să o facem”, a mai afirmat el

La nivel guvernamental este analizată varianta asumării răspunderii pentru întreg pachetul legislativ aferent PNRR, care cuprinde mai multe reforme structurale. Scenariul ar presupune angajarea răspunderii unui guvern cu puteri depline asupra întregului set de măsuri.

„Cred că în acest moment ne îndreptăm din ce în ce mai clar către opțiunea de asumare a răspunderii unui guvern cu puteri depline pe tot pachetul de PNRR”, a declarat Pîslaru.

Potrivit ministrului, o astfel de procedură ar putea fi derulată printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului, programată astfel încât să respecte termenele asumate la nivel european, inclusiv data-limită de 31 august. În acest context, este avut în vedere un calendar accelerat pentru adoptarea pachetului legislativ.

„Acest lucru se poate face într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Este timp suficient să o faci înainte de 31 august”, a explicat ministrul.

Dragoș Pîslaru a mai precizat că patru dintre proiectele incluse în pachet se află deja în procedură parlamentară, însă evoluția calendarului legislativ a determinat analizarea unei abordări unitare pentru întregul set de reforme. Varianta finală luată în calcul rămâne asumarea răspunderii guvernamentale pe întreg pachetul PNRR.