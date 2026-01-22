Executivul a aprobat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 119 din 21 decembrie 2006, act normativ care reglementează aplicarea unor regulamente comunitare după aderarea României la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Noua lege transpune în dreptul intern cele mai recente reglementări europene privind digitalizarea cooperării judiciare și accesul la justiție în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială și penală. Măsurile sunt conforme cu articolele 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2023/2844 al Parlamentului European și al Consiliului, adoptat la 13 decembrie 2023.

Potrivit proiectului de lege, părțile implicate în cauze transfrontaliere în materie civilă și comercială, precum și reprezentanții acestora, vor putea participa la proces prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, cu încuviințarea instanței. Utilizarea acestor mijloace este condiționată de respectarea unor cerințe stricte.

Sistemele utilizate trebuie să permită verificarea identității părților și să garanteze securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii, precum și respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul prevede, de asemenea, posibilitatea ca persoana care asistă sau reprezintă partea, precum și traducătorul sau interpretul, să participe la ședința de judecată desfășurată prin mijloace audiovizuale fără a fi necesară prezența fizică lângă partea pe care o asistă.

a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Prin aceste modificări, Guvernul urmărește simplificarea și accelerarea procedurilor judiciare cu elemente de extraneitate, reducerea costurilor și adaptarea sistemului judiciar la noile standarde digitale europene, în contextul creșterii numărului de cauze transfrontaliere în Uniunea Europeană.