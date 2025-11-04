Adoptarea Legii comunităților energetice ar putea avea loc joi, după mai mulți ani de așteptare, a anunțat marți ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta a explicat că noul cadru legislativ va deschide posibilitatea ca administrațiile publice și consumatorii privați să se asocieze în proiecte comune de producere a energiei din surse regenerabile și de creștere a eficienței energetice.

„Nu sunt 100% sigur, dar în proporţie de 90% avem şansa ca peste două zile, adică joi, să adoptăm Legea comunităţilor energetice. Mergem în direcţia cea bună. Cred că s-a aşteptat câţiva ani”, a spus Pîslaru, prezent la dezbaterea „Oportunităţi de finanţare prin fonduri europene”, organizată de AHK România.

Ministrul a detaliat faptul că aplicarea noii legi va fi structurată pe două direcții majore – una dedicată gospodăriilor private, iar cealaltă autorităților publice locale.

„Avem această ocazie datorită reprogramării fondurilor de coeziune la jumătatea exerciţiului, avem posibilitatea redirecţionării fondurilor către gospodării. (…) Avem ocazia de a crea o prioritate pentru gospodării, primim o prefinanţare suplimentară şi o extindere a termenului de implementare”, a precizat oficialul.

Acesta a adăugat că măsura va contribui la o mai bună absorbție a fondurilor europene, mai ales în contextul în care România are la dispoziție, în următorii ani, o sumă consistentă pentru tranziția verde și digitală.

„Avem mai mult spaţiu de finalizare a investiţiilor, mai ales a celor dificile”, a menționat ministrul.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, Ministerul urmărește să nu fragmenteze sursele de finanțare, ci să creeze un mecanism integrat între programele de eficiență energetică și proiectele comunităților energetice.

„Nu vrem să ne atingem de banii de eficienţă energetică. Intenţionăm să folosim o parte din cele 500 milioane euro pentru a-i utiliza la eficienţă energetică şi la renovare ca să avem un mix între comunităţi energetice şi eficienţă energetică. (…) Din consultările cu băncile, pare să fie realizabil, deci nu redirecţionăm bani de la comunităţile energetice către alţii, ci creăm o soluţie combinată între eficienţă energetică şi proiecte cu privire la comunităţile energetice”, a subliniat ministrul.

Această abordare ar permite finanțarea simultană a investițiilor în producerea locală de energie regenerabilă (panouri solare, eoliene sau biomasă) și a lucrărilor de modernizare a clădirilor, astfel încât consumul de energie să fie redus pe termen lung.

Dragoș Pîslaru a insistat, totodată, asupra rolului esențial pe care îl pot juca autoritățile locale în dezvoltarea acestor proiecte, menționând că ele vor primi un avantaj suplimentar la evaluarea aplicațiilor.

„Le vom da puncte suplimentare dacă primăriile, împreună cu aceste reţele, vor aplica pentru proiecte, pentru că ei au capacitatea administrativă”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că ministerul intenționează să încurajeze o cooperare mai strânsă între administrațiile locale și comunitățile de consumatori, pentru a facilita accesul la finanțare și a asigura o implementare rapidă a proiectelor.

Proiectul Legii comunităților energetice este unul dintre cele mai așteptate instrumente legislative din zona tranziției verzi, deoarece oferă o bază juridică pentru crearea de entități locale care pot produce, stoca și distribui energie regenerabilă la nivel de comunitate.

România se aliniază astfel tendințelor europene privind descentralizarea energetică și implicarea cetățenilor în procesul de producție a energiei. Comunitățile energetice pot include gospodării, întreprinderi mici și autorități publice care își unesc resursele pentru a produce și consuma local energie curată, reducând dependența de rețelele centralizate și contribuind la stabilitatea sistemului energetic.