Dacă ți-ai făcut un garaj fără autorizație, poți primi o amendă de până la 100.000 lei. Totuși, poți să-l faci legal mai târziu, obținând retroactiv autorizația de construire, respectând regulile primăriei și plătind eventualele taxe sau amenzi.

În România, mulți oameni care locuiesc la casă își dau seama după ce au terminat casa că au nevoie și de un garaj, mai ales în zonele mai departe de oraș, unde vremea poate fi mai rea. Mulți nu știu însă că orice construcție cu fundație și pereți, chiar și un garaj, trebuie să aibă autorizație de construire de la primărie. Dacă nu ai autorizație, poți primi amenzi mari.

Românii care vor să construiască un garaj trebuie să respecte Legea nr. 50/1991 (Noua Lege a construcțiilor), actualizată în 2022, și Legea nr. 102/2023, care schimbă unele reguli despre autorizații. Aceste legi spun clar ce construcții sau lucrări se pot face fără autorizație.

Practic, poți face lucrări care nu schimbă structura casei sau aspectul ei, cum ar fi: reparații la acoperiș, tencuială, uși și ferestre, sau întreținere la instalații și utilități.

Totuși, construcțiile noi, cum sunt garajele, magazii, bucătării de vară sau piscine, au nevoie de autorizație dacă au fundație și pereți, sunt legate la utilități sau adăpostesc animale. Un garaj construit fără autorizație poate atrage amenzi mari și va trebui să fie pus legal mai târziu.

Dacă ți-ai construit un garaj fără autorizație, există modalități legale să-l faci legal. Procedura depinde de când a fost construit:

Construcții făcute înainte de 1 august 2001: poți înscrie garajul în Cartea Funciară folosind certificatul de atestare fiscală și documentația cadastrală.

Construcții făcute după 1 august 2001: Dacă au trecut mai puțin de 3 ani, poți legaliza garajul după ce plătești amenda și prezinți certificatul de atestare. Dacă au trecut peste 3 ani, ai nevoie și de o expertiză tehnică care să arate că lucrările sunt bune, pe lângă respectarea regulilor de autorizare.



Amenda poate fi aplicată în termen de 3 ani de la finalizarea garajului. Dacă nu intri în legalitate la timp, primăria poate începe procedura de demolare a construcției.

Ca să nu primești amenzi mari sau să nu pierzi garajul, trebuie să obții autorizația de construire înainte să începi lucrările. Dacă garajul este deja construit, parcurgerea pașilor legali te ajută să eviți amenzi și să fii sigur că investiția ta este protejată.

Un garaj este util pentru a proteja mașina și pentru confortul familiei, mai ales în zone cu vreme rea, dar respectarea legii este importantă ca să nu apară probleme financiare sau legale.