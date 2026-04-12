Atunci când construiești o casă, nu este suficient să respecți doar proiectul tehnic sau autorizația. Legea impune reguli precise privind relația cu proprietățile învecinate.

Potrivit Codului Civil, niciun proprietar nu are dreptul să realizeze deschideri de vedere, cum ar fi ferestre sau balcoane, către proprietatea vecinului, fără acordul acestuia. Acest lucru este valabil mai ales în cazul zidurilor comune.

În plus, construcțiile realizate paralel cu linia de hotar nu pot avea ferestre sau balcoane la o distanță mai mică de 2 metri față de limita proprietății.

Această regulă are rolul de a proteja intimitatea și dreptul de proprietate al vecinilor.

Pentru construcțiile care nu sunt paralele cu linia de hotar, regula este diferită. Acestea pot fi realizate la o distanță mai mică, dar nu mai puțin de un metru față de hotar. Distanța se calculează perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al construcției până la linia de delimitare a proprietății.

Există și o excepție importantă legată de ferestrele de lumină. Acestea pot fi amplasate la orice distanță, cu condiția să nu permită vederea către curtea sau terenul vecinului.

Astfel, diferența dintre o fereastră de lumină și una de vedere este esențială din punct de vedere legal.

Dacă vrei să construiești mai aproape de hotar decât permite legea, acest lucru este posibil doar în anumite condiții. Ai nevoie de acordul scris al vecinului, exprimat printr-un act autentic, încheiat la notar. Pentru a avea efecte juridice clare, acest acord ar trebui înscris și în cartea funciară.

Totuși, acordul vecinului nu este suficient în toate situațiile. Trebuie respectate și regulamentele urbanistice locale, precum Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal.

Există cazuri în care aceste regulamente permit derogări, dar doar cu aprobarea autorităților și cu respectarea tuturor condițiilor legale.

Dacă vecinul refuză și există un motiv justificat, situația poate ajunge în instanță, unde judecătorul analizează dacă solicitarea este întemeiată.

Ignorarea acestor reguli poate avea consecințe serioase. Dacă o construcție afectează drepturile vecinului, instanța poate obliga proprietarul să plătească despăgubiri pentru prejudiciul creat.

În unele cazuri, se poate dispune și readucerea situației la starea inițială. Asta poate însemna acoperirea unei ferestre amplasate ilegal, tăierea unor elemente ale construcției sau îndepărtarea unor lucrări realizate prea aproape de hotar.

Aceste măsuri sunt aplicate atunci când se constată că dreptul de proprietate a fost exercitat într-un mod care depășește limitele normale ale bunei vecinătăți.

Instanța poate decide acordarea de despăgubiri chiar și în situațiile în care activitatea nu este oprită, mai ales dacă prejudiciul este considerat redus în raport cu importanța lucrării.