Dreptul de proprietate este unul dintre fundamentele juridice ale statului român, protejat atât de Constituție, cât și de Codul civil.

Constituția României garantează protecția proprietății și prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, cu despăgubire corectă și prealabilă.

Codul civil detaliază dreptul de proprietate ca fiind „dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege”. Această precizare subliniază că, deși dreptul este puternic protejat, exercitarea lui nu poate încălca normele legale.

Pierderea dreptului de proprietate poate apărea în diverse contexte:

Voluntară : proprietarul poate renunța la bun prin vânzare, donație sau schimb. Odată semnat actul juridic și înregistrat în cartea funciară, dreptul se transferă noului titular.

Executare silită : în cazul datoriilor neachitate, executorul judecătoresc poate pune în aplicare vânzarea bunului pentru recuperarea creanței.

Expropriere : statul poate prelua un imobil pentru proiecte publice, precum drumuri sau rețele de utilități, cu obligația acordării despăgubirii.

Revendicare : bunul poate fi solicitat de adevăratul proprietar dacă vânzarea anterioară a fost efectuată ilegal sau cu acte false.

Renunțarea la moștenire: moștenitorul care refuză succesiunea își pierde orice drept asupra bunurilor moștenite.

Legea mai prevede și situații mai puțin cunoscute, dar cu efecte semnificative:

Uzucapiunea (prescripția achizitivă) : posesia continuă, vizibilă și sub nume de proprietar, pe o perioadă lungă, poate conduce la pierderea dreptului titularului inițial.

Confiscarea : în cazul infracțiunilor, instanța poate decide confiscarea bunului, ceea ce duce la pierderea definitivă a proprietății fără despăgubire.

Distrugerea bunului : dacă imobilul dispare fizic (incendiu, cutremur), dreptul nu mai are obiect.

Comasarea sau alipirea terenurilor : dreptul vechi se poate înlocui cu un alt drept, conform legii.

Anularea titlului de proprietate: dacă actul este emis ilegal, instanța poate dispune anularea lui.

Primul pas este identificarea cauzei pierderii: executare silită, hotărâre judecătorească, expropriere sau nulitate a titlului.

În funcție de situație, legea permite:

Contestație la executare – pentru executări silite.

Acțiune în anulare – dacă actul este nul.

Acțiune în revendicare – pentru bunurile preluate fără drept.

Plângere împotriva despăgubirii exproprierii – dacă suma primită nu este corectă.

Este important să respecți termenele legale, care pot fi scurte (15–30 de zile). Chiar dacă bunul nu poate fi recuperat, dreptul la despăgubiri poate fi exercitat, inclusiv prin căi internaționale, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Verificarea situației cadastrale și a cărții funciare este un alt pas foarte importat. Erorile de intabulare sau suprapunerile pot fi corectate prin proceduri legale. În toate aceste cazuri, consultarea unui avocat specializat în drept imobiliar, succesiuni sau executări silite poate face diferența între recuperarea efectivă a proprietății și pierderea definitivă a acesteia.