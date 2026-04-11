Unul dintre cele mai importante aspecte pentru a face cozonacul perfect este temperatura cuptorului. Cozonacul are nevoie de un echilibru atent, fără extreme. Intervalul ideal de coacere este între 170°C și 180°C.

La o temperatură mai scăzută, aluatul are timp să crească uniform și să se dezvolte corespunzător, iar spre limita superioară se formează acea crustă aurie, apetisantă. Dacă temperatura este prea mare, există riscul ca exteriorul să se ardă rapid, în timp ce interiorul rămâne crud.

Durata de coacere variază în funcție de dimensiunea cozonacului și de cantitatea de umplutură. În general, timpul necesar este cuprins între 45 și 60 de minute, însă pentru cozonacii mai mari sau foarte bogați în umplutură, acesta poate ajunge chiar și la 70 de minute.

Un indiciu important că preparatul este gata este apariția unei cruste rumenite și uniforme. Dacă partea superioară se colorează prea repede, cozonacul poate fi acoperit ușor cu hârtie de copt sau folie de aluminiu. Spre final, testul cu scobitoarea rămâne cel mai sigur: dacă aceasta iese curată, cozonacul este bine copt.

Poziționarea în cuptor joacă, de asemenea, un rol esențial, deși este adesea ignorată. Cozonacul trebuie așezat pe nivelul din mijloc, unde căldura este distribuită uniform. Astfel, se evită arderea bazei sau rumenirea excesivă a părții superioare.

Dacă este nevoie, tava poate fi ridicată cu un nivel sau se poate adăuga un vas cu apă fierbinte în partea inferioară a cuptorului, pentru a proteja baza și a menține umiditatea.

În mod obișnuit, cozonacul se coace fără ventilație. Aerul circulat forțat poate usca prea repede coaja și poate împiedica aluatul să crească corespunzător. Totuși, în cazul cuptoarelor moderne, ventilatorul poate fi folosit la temperaturi mai mici, cu atenție.

Succesul unui cozonac pufos începe însă înainte de coacere. Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei, deoarece un aluat rece nu va crește corect. Frământarea este un alt pas esențial: aluatul trebuie să fie bine lucrat, elastic și aerat pentru a obține textura dorită.

Un detaliu important, adesea trecut cu vederea, este evitarea deschiderii ușii cuptorului în primele 30 de minute. Orice variație bruscă de temperatură poate face aluatul să se lase, afectând rezultatul final.

De asemenea, după scoaterea din cuptor, cozonacul nu trebuie tăiat imediat. Chiar dacă tentația este mare, acesta trebuie lăsat să se răcească acoperit, pentru a-și păstra textura moale și pufoasă.