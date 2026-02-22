Dan Andronic a descris pentru EVZ climatul politic drept unul fragil, dominat de incertitudini și calcule strategice.

Jurnalistul vorbește despre o coaliție care ar funcționa mai degrabă pe logica amânării inevitabilului:

„Cât mai ține șandramaua guvernării? Cade guvernul Bolojan la adoptarea bugetului? Mai rezistă până în 2027? Multe întrebări, un singur răspuns. În concordanță cu una din maximele mele favorite: Întrebarea nu este dacă, ci când…”

Andronic susține că dezbaterea din culisele politice nu mai vizează posibilitatea unei rupturi, ci momentul acesteia:

„Actuala coaliție de guvernare trăiește pe principiul “buying time”. Întrebarea pe care și-o pun toți băieții deștepți din politica românească nu mai este dacă se va rupe această alianță contra naturii, ci când va pica șandramaua cu un zgomot asurzitor.”

Editorialul aduce în prim-plan efectele economice și sociale ale măsurilor adoptate de Executiv. Dan Andronic afirmă că imaginea premierului Ilie Bolojan s-ar fi erodat rapid:

„Aducerea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria a fost vândută drept soluția miraculoasă. Astăzi, însă, realitatea cruntă a facturilor, a inflației și a tăierilor a lovit direct în buzunarul românilor.”

Critica devine mai dură în evaluarea impactului fiscal:

„În doar câteva luni, Ilie Bolojan a devenit sinonimul sărăciei. A majorat impozitul pe dividende, TVA și taxele locale, lovind crunt în firmele românești.”

Jurnalistul avertizează asupra costurilor politice ale deciziilor economice:

„Când tai fără milă și impui măsuri de austeritate severe ignorând contextul social, nota de plată politică este uriașă.”

Dan Andronic indică apariția unor fisuri în interiorul PNL, pe fondul colaborării cu PSD. Un punct central îl reprezintă declarațiile primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu:

„PNL nu trebuie să mai aibă încredere într-o guvernare cu PSD, această disociere este existenţială pentru noi. Nu toţi sunt convinşi, eu sunt convins de acest lucru, din ce în ce mai convins.”

Potrivit editorialului, această poziționare ar reflecta o nemulțumire mai amplă:

„Ciucu spune cu voce tare ceea ce mulți liberali șoptesc pe la colțuri: PNL se sufocă.”

Editorialul evidențiază și reacția PSD, prezentată ca o delimitare strategică de dificultățile economice. Andronic citează din comunicatul social-democraților:

„PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare!”

Mesajul continuă cu o referire directă la GuvernulBolojan:

„Programul […] a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan.”

Dan Andronic interpretează poziția PSD ca pe o mutare politică calculată:

„Traducerea este simplă: noi v-am propus salvarea din septembrie, voi v-ați certat pe bani și l-ați lăsat pe Bolojan să sărăcească țara. Șah mat!”

În concluzie, editorialul sugerează că stabilitatea Executivului ar depinde de deciziile strategice ale liderilor politici:

„Șandramaua mai ține doar atât cât le ia strategilor […] să calculeze momentul optim pentru a schimba actuala guvernare cu daune minime.”

Jurnalisul încheie cu o referire la președintele României: