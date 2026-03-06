Un studiu recent realizat de Randstad România, „Workmonitor 2026”, arată că aproape jumătate dintre angajații români (47%) au deja sau caută un al doilea loc de muncă, în timp ce preferințele angajatorilor s-au concentrat în 2026 pe competențe și experiență, acestea fiind prioritizate de 80% dintre companii.

Studiul mai relevă că 82% dintre angajați sunt motivați de salariu atunci când își caută un nou loc de muncă, iar principalul motiv pentru a rămâne în actualul job este echilibrul între viața profesională și cea privată.

În plus, o treime dintre angajați spun că și-au mărit sau intenționează să își mărească numărul de ore lucrate, o creștere față de anul precedent, când doar unul din cinci angajați avea această intenție.

Dagmara Chudzińska-Matysiak, Managing Director al Randstad România, a explicat că într-un context marcat de incertitudine economică și creșterea costului vieții, angajații români devin tot mai pragmatici, gestionându-și activ cariera și căutând un control mai mare asupra viitorului profesional.

Ea a subliniat că această schimbare creează tensiuni în mediul de lucru, deoarece, deși angajatorii recunosc că autonomia stimulează performanța, mulți întâmpină dificultăți în a o aplica efectiv.

„Într-un context marcat de incertitudine economică și creșterea costurilor de trai, talentele din România au devenit tot mai pragmatice: își gestionează activ cariera și caută un control mai mare asupra viitorului lor profesional. Această schimbare creează o tensiune clară în mediul de lucru actual: deși angajatorii recunosc faptul că autonomia stimulează performanța, mulți încă întâmpină dificultăți în a o operaționaliza în practică”, a afirmat Dagmara Chudzińska-Matysiak.

De asemenea, într-un mediu în care jumătate dintre angajați apelează la inteligența artificială pentru sfaturi profesionale, modelele de leadership trebuie să evolueze pentru a rămâne relevante și credibile, mai spune ea.

Angajații români se arată mai puțin optimiști decât media globală în privința perspectivelor organizațiilor lor pentru 2026, dar au mai multă încredere în propria capacitate de a utiliza tehnologiile noi. Totodată, studiul arată o încredere ușor mai redusă în leadership, manageri și colegi.

Când decid să rămână în actualul loc de muncă, aceștia pun accent mai mare pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală decât media globală. Contextul extern tensionat și impactul inteligenței artificiale determină atât angajații, cât și angajatorii să adapteze formatele tradiționale de lucru și rolurile profesionale.

Studiul mai evidențiază că 100% dintre angajatori sunt încrezători că își vor extinde activitatea anul viitor, comparativ cu 95% la nivel global, în timp ce 47% dintre angajații români împărtășesc acest optimism, sub media globală de 51%.

În același timp, 47% dintre angajați spun că au deja sau intenționează să își ia un al doilea loc de muncă pentru a face față creșterii costului vieții, procent mai mare decât media globală de 40%.

În ceea ce privește inteligența artificială:

60% dintre angajați consideră că inteligența artificială le crește productivitatea (62% la nivel global), iar 70% dintre angajatori împărtășesc această opinie (54% global).

72% dintre angajați spun că au încredere în capacitatea lor de a utiliza cele mai noi tehnologii (69% global).

70% dintre angajatori estimează că inteligența artificială va influența o proporție mare din sarcinile de lucru (50–100%), însă doar 48% dintre angajați sunt de aceeași părere (58% vs. 52% la nivel global).

44% dintre angajați cred că adoptarea inteligenței artificiale la locul de muncă va aduce în principal beneficii companiilor, nu angajaților (47% la nivel global).

Locul de muncă este supus presiunilor, dar rămâne un factor de echilibru într-un mediu economic din ce în ce mai imprevizibil.

71% dintre angajați au încredere în conducerea companiei lor (72% la nivel global).

74% spun că au încredere în colegii lor (76% global).

68% dintre angajați afirmă că au o relație solidă cu managerul lor, comparativ cu 72% la nivel global.

66% cred că managerul le are în vedere interesele (71% global).

Colaborarea între generații stimulează productivitatea:

84% dintre angajați consideră că sunt mai productivi atunci când colaborează și iau în considerare opiniile colegilor (78% global).

80% dintre angajatori spun că munca la distanță sau hibrid a făcut colaborarea mai dificilă (81% global).

77% dintre angajați se bazează pe persoane din alte generații pentru a-și lărgi perspectivele (74% global).

100% dintre angajatori evidențiază diversitatea generațională ca factor de creștere a productivității (95% global) și doresc ca managementul să aloce mai mult timp îmbunătățirii colaborării în echipă (100% vs. 90% global).

Angajații au devenit mai precauți în gestionarea carierei, dar doresc în continuare să-și urmeze propriul drum și să nu renunțe la ceea ce contează pentru ei.

42% dintre angajați spun că vor să urmeze un parcurs profesional tradițional, liniar (41% la nivel global), însă 37% optează pentru o carieră în portofoliu, schimbând sectoare și joburi pe parcursul carierei (38% global).

Deși salariul atrage angajații (82% vs. 81% global), echilibrul dintre viața profesională și cea personală (48% vs. 46% global) este principalul motiv pentru care rămân în prezentul loc de muncă, depășind remunerația și beneficii (30%; global: 23%) și securitatea locului de muncă (17%; global: 23%).