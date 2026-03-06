Românii recunosc din ce în ce mai mult că inteligența artificială (AI) nu mai este doar un trend, ci o competență profesională esențială. Un sondaj realizat de NewTech Academy în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), prin platforma europeană EPALE, arată că tot mai mulți tineri și profesioniști din diverse domenii consideră recalificarea în IT o oportunitate reală pentru viitorul lor profesional.

Datele sondajului indică faptul că 40% dintre români iau în calcul o reconversie profesională în IT, iar 55% consideră sectorul IT ca fiind atractiv și stabil pe piața muncii. Această tendință nu este limitată la domeniul tehnic: participanții provin din marketing, publicitate & PR, e-commerce, retail, educație, finanțe și IT, demonstrând că nevoia de competențe digitale traversează toate industriile.

Peste 90% dintre respondenți au declarat că stăpânirea instrumentelor AI este esențială pentru a rămâne competitivi. Shay Hafzadi, CEO NewTech Academy, subliniază:

„Competența în utilizarea AI a trecut de la a fi un avantaj de nișă la o cerință de bază. O echipă dotată cu abilități AI lucrează mai rapid și mai eficient, atingând niveluri de creativitate strategică și precizie bazată pe date care anterior erau inaccesibile. Investiția în aceste competențe nu ține doar de dezvoltarea profesională individuală, ci este esențială pentru a ne asigura că forța noastră de muncă rămâne cea mai competitivă, agilă și inovatoare pe piața globală.”

Această evoluție arată că AI literacy nu este doar un avantaj personal, ci un factor esențial pentru competiția pe piața muncii globale.

Când vine vorba de reconversie, românii preferă domeniile care combină tehnologia cu creativitatea:

Digital Marketing

Graphic Design

Cybersecurity

Data Analysis

Această alegere reflectă interesul pentru meserii flexibile și inovatoare, care permit combinarea gândirii analitice cu creativitatea.

Pe lângă atractivitatea intelectuală, reconversia în IT este motivată și de factorii financiari: 24% dintre respondenți urmăresc salarii mai mari, iar 20% sunt atrași de beneficiile oferite de companiile IT. Astfel, investiția în educația digitală și competențele AI se traduce în randament financiar și stabilitate profesională.

Sondajul este parte a unei inițiative aliniate la Cadrul Național al Calificărilor și la Cadrul European al Calificărilor (EQF), care sprijină dezvoltarea competențelor pentru meseriile viitorului. Rezultatele arată clar că adaptarea la AI și noile tehnologii nu mai este opțională, ci devine un standard pentru succesul profesional.