Compania a anunțat joi intenția de a ridica o unitate modernă în județul Ilfov, destinată să preia activitatea de producție din actuala fabrică din Capitală, unde spațiul disponibil limitează extinderea. Noua fabrică este programată să fie finalizată în 2027, urmând ca tranziția operațiunilor să se facă etapizat, pentru a asigura continuitatea producției fără perturbări. Construcția va începe în următoarele săptămâni.

Această investiție consolidează angajamentul JTI față de piața locală și vizează adaptarea la cerințele tot mai ridicate privind eficiența și capacitatea industrială în Europa.

Reprezentanții companiei subliniază că performanțele operaționale ale fabricii din România au stat la baza deciziei de extindere.

„Fiind o companie globală, căutăm permanent oportunități de a optimiza unitățile de producție și de a stimula creșterea sustenabilă. Acest angajament se aplică tuturor țărilor în care ne desfășurăm activitatea și în care avem capacități de producție. Fabrica noastră din România are performanțe extraordinare, cu cifre record de producție și o echipă foarte implicată și motivată. Suntem încântați să construim pe baza acestor succese, continuând să ne consolidăm capabilitățile”, a declarat Philip Livingston, JTI Senior Vice President, Global Supply Chain.

La rândul său, Klaus-Walter Thul, Factory Lead, JTI România, subliniază evoluția continuă a operațiunilor locale:

„De când am demarat operațiunile în 1994, ne-am extins de multe ori. Suntem dedicați modernizării continue a capacităților de producție, investim în echipamente de ultimă generație și livrăm produse de înaltă calitate. Această nouă investiție reflectă atât ambiția de a ne consolida prezența în România, cât și încrederea și recunoașterea pe care le-am câștigat în cadrul JTI”.

În prezent, fabrica JTI din București exportă aproximativ 75% din producție, în peste 70 de piețe din lume, ceea ce o plasează printre cele mai importante hub-uri de producție ale companiei în Europa. Unitatea are un istoric de inovație, fiind prima fabrică din România certificată „5S Best in Class”, în 2009, în cadrul sistemului Kaizen.

Compania a derulat în mod constant programe de investiții:

2012: 25 de milioane de euro pentru extinderea capacității de producție și crearea a peste 125 de locuri de muncă;

2021–2024: program de modernizare în valoare de 60 de milioane de euro.

Peste 1.500 de angajați la nivel național

Fabrica JTI din Capitală are în prezent peste 630 de angajați, dintr-un total de peste 1.500 la nivel național. În 2025, compania a fost certificată Top Employer în România pentru al 12-lea an consecutiv, obținând recunoaștere pentru standardele aplicate în leadership, dezvoltare profesională, învățare, diversitate, echitate, incluziune și implicarea angajaților.