Kormotech, o companie globală de familie cu rădăcini ucrainene, își propune un obiectiv ambițios: să intre în TOP 30 producători mondiali de hrană pentru animale până în 2028 și să atingă peste 10% din piața românească. În acest articol aflați cum reușește Kormotech să își mențină pozițiile puternice pe piață, concurând cu mari companii transnaționale.

Kormotech este o companie globală de familie cu rădăcini ucrainene, care produce hrană de înaltă calitate pentru pisici și câini din 2003. Brandurile Kormotech – Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws și My Love – sunt prezente în 51 de țări ale lumii. Pe piața sa de origine Kormotech a reușit să depășească asemenea giganți precum Mars și Nestlé. Acum proprietarii și-au propus un obiectiv ambițios – să intre în TOP 30 de producători din lume până în 2028 și să ocupe peste 10% din piața românească.

De ce aleg partenerii Kormotech? „Un produs realizat de o companie de familie este foarte personalizat”, – spune CEO-ul și co-fondatorul Kormotech Rostyslav Vovk. Compania aplică o abordare individuală în toate domeniile: de la munca cu furnizorii până la satisfacerea necesităților consumatorilor. Vă povestim cum reușește Kormotech să mențină o poziție puternică pe piață, concurând cu companiile transnaționale.

Afacerile de familie demonstrează indicatori de durabilitate mai buni decât companiile publice – aceasta e concluzia studiului recent al firmei de consultanță McKinsey & Company. Unul dintre motive este viteza de luare a deciziilor.

„În corporații aprobarea și implementarea schimbărilor este un proces lung și în mai multe etape”, – spune Rostyslav Vovk, CEO și co-fondator al Kormotech. – „Într-o companie de familie calea de la decizie la implementare este mult mai scurtă.”

De exemplu, după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia Kormotech a abandonat piața din Belarus, care a reprezentat 15% din exporturi (compania nu a mai exportat în Rusia din 2014). Kormotech a redistribuit imediat volumele către alte piețe de export.

„Acest lucru a adus rezultate – din 33 de țări de export în 2022 am crescut la 51 de țări în 2025”, – spune Rostyslav Vovk.

Crește și cifra de afaceri a companiei – Kormotech a încheiat anul 2024 cu un venit de 156,2 milioane de euro, cu 9,8 milioane de euro mai mult decât în 2023.

Principiul prin care Kormotech construiește relații pe termen lung cu partenerii de afaceri din companie se numește „joacă pe termen lung”. Se bazează pe responsabilitate, o abordare individuală și căutarea de soluții care să întărească partenerul.

„Ne stăruim să înțelegem cum mărcile Kormotech pot consolida portofoliul de mărci al partenerului”, – spune Yuri Bykoriz, Managing Director al Kormotech în regiunea Europa Centrală și de Est. – „Tocmai o astfel de sinergie va fi cheia unei cooperări fructuoase și pe termen lung”.

Kormotech investește constant în îmbunătățirea proceselor de producție ale furnizorilor săi, astfel încât aceștia să se dezvolte în sincronizare cu compania.

Înainte de a intra pe o nouă piață Kormotech cercetează profund publicul țării, cultura acesteia și segmentarea pieței. „De multe ori împărțim piețele în piețe pentru pisici și piețe pentru câini. România este o piață tipică pentru câini”, – spune Yuri Bykoriz. – „Din observațiile noastre, aproximativ 90% dintre români percep animalele ca membri ai familiei. Sunt o parte importantă a vieții, așa că o atitudine responsabilă și emoțională este cea mai comună aici.”

Atitudinea față de animalele de companie joacă un rol crucial în ceea ce va fi produsul sau sortimentul final. De exemplu, când a dezvoltat o gamă pentru piața daneză de pet food, Kormotech a refuzat hrana umedă cu iepure când a aflat că el este un animal de companie popular acolo.

Kormotech monitorizează modul în care se schimbă necesitățile consumatorilor. De exemplu, acum oamenii vor să-și răsfețe animalele de companie. Ca răspuns la această tendință, în 2025 compania a lansat brandul de hrană super-delicioasă pentru pisici și câini Delickcious. Gama include atât mese complete, care asigură o alimentație echilibrată, cât și delicatese pentru momente speciale – băuturi, supe, gustări cremoase și deserturi. În România, produsele brandului Delickcious pot fi achiziționate în magazinele pentru animale, precum și pe platforma online Emag.

De la înființare Kormotech și-a stabilit planuri ambițioase de creștere a producției. În 2011, la 6 ani de la deschiderea primei fabrici de producție de hrană uscată, compania a decis să lanseze o fabrică de producție de hrană umedă în Ucraina împreună cu un partener străin. Dar după prima lună de construcție el a dat faliment. Kormotech a continuat să construiască fabrica cu propriile puteri.

„A fost o investiție mare pentru noi, dar am îndrăznit să riscăm și am câștigat – în mai puțin de un an am folosit fabrica în întregime”, – își amintește Rostyslav Vovk – „Ca urmare decizia a condus Kormotech la starea de încredere în care ne aflăm acum. Capacitatea suplimentară ne-a permis să concurăm bine pe piețele europene în segmentul hranei umede”. Actual această fabrică produce aproximativ 27 de mii de tone de produse anual.

În 2020 compania și-a extins producția și a construit o fabrică de hrană umedă în Lituania. Produce peste 20 de mii de tone anual. Astăzi, capacitatea a trei întreprinderi Kormotech pentru producția de hrană uscată și pungi este de 100 de mii. tone pe an. Compania continuă să-și crească volumele – în 2024, a început construcția unei a doua fabrici în Lituania, care va tripla capacitatea de producție de hrană umedă până la 60.000 tone pe an.

Investiții cu o perioadă mai lungă de răscumpărare, luând în considerare tendințele economice și de producție pe termen lung, dorința de a asigura profituri stabile în viitor, dar nu bani rapizi aici și acum – aceasta este mentalitatea care caracterizează companiile de familie. Deși, în mod obiectiv, pentru companiile de familie momentul cel mai tulbure este momentul transferului afacerii de la o generație de proprietari la următoarea. Potrivit unui studiu realizat de Family Firm Institute, o medie de 30% din companiile de familie supraviețuiesc până la a doua generație, 12% – până la a treia, și nu mai mult de 3% – până la a patra generație și următoarele.

Principala valoare a familiei de proprietari Kormotech este dragostea pentru animale și dorința de a le face viața mai bună. Acesta stă la baza tuturor deciziilor Kormotech. Rostyslav Vovk numește acest lucru „ADN-ul companiei”.

„Știm că clienții noștri cu patru picioare nu vor face concesii pentru a păstra relațiile”, – spune Rostyslav Vovk. „Orice greșeală în tehnologia de producție sau în etapa de selecție a materiei prime ne va costa favoarea celui mai valoros consumator al nostru.”

În producția de hrană pentru pisici și câini Kormotech respectă aceleași standarde stricte ca și pentru hrana pentru copii. Calitatea este controlată în 60 de puncte – de la furnizor până la produsul finit.

Compania este sigură că încrederea reciprocă și transparența sunt importante pentru a construi relații pe termen lung cu partenerii. Prin urmare Kormotech este deschis pentru vizite: partenerii, clienții, furnizorii, medicii veterinari, proprietarii de zoomagazine pot veni la producție și pot vedea cu proprii ochi întregul proces de fabricare a hranei pentru pisici și câini.

Această abordare stă la baza strategiilor de export ale Kormotech. „În țările în care intrăm pe noi piețe primul obiectiv este să stabilim încredere”, – spune Rostyslav Vovk. – „Apreciem cu adevărat că partenerii și clienții aleg Kormotech și ne modernizăm constant pentru a le confirma alegerea lor.”