Izolarea termică interioară este o soluție eficientă în special pentru blocurile vechi sau atunci când nu este posibilă izolarea exterioară. În acest caz, prețurile pe metru pătrat pentru materiale și manoperă variază între 50 și 200 de lei, în funcție de tipul materialului utilizat.

Vata minerală sau bazaltică se situează între 60 și 110 lei pe metru pătrat, polistirenul expandat costă între 50 și 100 lei, iar polistirenul extrudat între 80 și 120 lei. Izolația cu spumă poliuretanică ajunge la 100-200 lei pe metru pătrat, în timp ce soluțiile naturale, cum ar fi celuloza, se încadrează între 80 și 130 lei pe metru pătrat.

Pentru sistemele combinate, cum ar fi rigipsul cu vată minerală, costurile pot ajunge la 150 lei pe metru pătrat. Astfel, aplicarea unui strat de izolație interioară pe un perete de 50 mp poate costa între 2.500 și 7.500 lei, în funcție de materialul ales.

Izolarea termică exterioară reprezintă soluția cea mai eficientă pentru reducerea reală a consumului de energie. În 2026, costurile pentru un sistem complet de izolare exterioară, care include materialul termoizolant, aplicarea lui pe fațadă, plasă de armare, tencuială și finisaje, se situează între 90 și 250 lei pe metru pătrat, în funcție de material.

Polistirenul expandat (EPS) costă aproximativ 90-150 lei pe metru pătrat, polistirenul extrudat 110-180 lei, iar vata minerală sau bazaltică 120-200 lei. Spuma poliuretanică, cea mai scumpă dintre opțiuni, ajunge la 150-250 lei pe metru pătrat. Un sistem standard cu grosimea medie a polistirenului de 10-12 cm poate costa între 90 și 150 lei pe metru pătrat la cheie.

Pentru a înțelege mai bine impactul financiar, putem analiza câteva exemple. Pentru un apartament de 50 mp, cu fațada exterioară de aproximativ 70 mp, izolarea exterioară cu polistiren EPS poate ajunge între 6.300 și 10.500 lei, în timp ce cu vata minerală costul crește la 8.400-14.000 lei.

În cazul unui apartament de 70 mp și o fațadă de circa 100 mp, costul izolării exterioare cu EPS se ridică la 9.000-15.000 lei, iar cu vata minerală la 12.000-20.000 lei.

Pentru izolarea interioară a unei suprafețe de 50-100 mp, prețurile cu polistiren EPS sunt de 2.500-7.500 lei, iar cu spumă poliuretanică de 5.000-10.000 lei. Aceste valori pot varia în funcție de grosimea dorită a izolației, complexitatea lucrării, accesul la fațadă sau pereți și zona geografică, deoarece tarifele manoperei diferă semnificativ între orașe.

Manopera a continuat să crească în 2026, ca urmare a presiunilor asupra costurilor forței de muncă și fluctuațiilor din lanțurile de aprovizionare. Tarifele sunt mai mari în zonele urbane cu cost de trai ridicat, precum București, Cluj sau Timișoara, și pot crește semnificativ dacă fațadele sau pereții prezintă forme dificile sau necesită schele și transport special al materialelor.

Deși investiția inițială poate părea ridicată, izolarea termică aduce economii semnificative pe termen lung. Facturile la încălzire se pot reduce cu 20-50%, în funcție de nivelul de izolare, iar confortul interior și valoarea locuinței cresc considerabil.

De asemenea, există perspective ca viitoarele programe de finanțare să sprijine astfel de investiții, chiar dacă în prezent nu există un program similar Superbonus pentru apartamente.