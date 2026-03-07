Șoferilor li se ridică imediat mașina. Traficul rutier din Brașov continuă să fie una dintre principalele provocări pentru autoritățile locale. Numărul mare de șoferi care ignoră regulile de circulație sau staționează neregulamentar determină intervenții constante din partea polițiștilor locali. Datele oficiale arată că, pe parcursul ultimului an, sancțiunile aplicate au depășit pragul de 5 milioane de lei, iar mii de autovehicule au fost ridicate de pe domeniul public.

Potrivit raportului anual al Poliției Locale Brașov, agenții din cadrul Serviciului Circulație Rutieră au aplicat 10.931 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de circulație și staționare.

Valoarea totală a amenzilor acordate șoferilor indisciplinați a ajuns la 5.063.517 lei. În plus, conducătorii auto sancționați au acumulat și 23.859 de puncte de penalizare, ceea ce reflectă frecvența abaterilor constatate pe străzile orașului. Aceste cifre arată că problema parcărilor ilegale și a încălcării regulilor rutiere rămâne una semnificativă în municipiul Brașov.

Una dintre măsurile utilizate frecvent de autorități pentru a descuraja parcarea neregulamentară este ridicarea mașinilor care blochează circulația sau ocupă trotuarele.

În total, polițiștii locali au emis 2.662 de dispoziții de ridicare a vehiculelor. Dintre acestea, 2.047 de autoturisme au fost transportate în spațiile special amenajate pentru depozitare.

De asemenea, alte 233 de vehicule au fost relocate temporar pentru a permite organizarea unor evenimente publice sau desfășurarea unor lucrări de infrastructură, precum asfaltări ori reparații ale carosabilului.

Un fenomen care continuă să creeze probleme în oraș este ocuparea abuzivă a locurilor de parcare prin instalarea de dispozitive improvizate sau neautorizate.

În cadrul acțiunilor desfășurate anul trecut, autoritățile au îndepărtat aproape 11.000 de astfel de blocatoare amplasate ilegal pe domeniul public. Practica este frecvent întâlnită în zonele aglomerate, unde locuitorii încearcă să își asigure locuri de parcare „rezervate”.

Autoritățile atrag atenția că domeniul public nu poate fi ocupat fără autorizație și că astfel de dispozitive sunt eliminate imediat ce sunt identificate.

Pe lângă aplicarea sancțiunilor, polițiștii locali au intervenit de 1.376 de ori pentru a dirija și fluidiza traficul în zonele cu aglomerație.

Aceste intervenții au avut loc în special în intersecțiile intens circulate sau în perioadele în care au fost organizate lucrări și evenimente publice, situații care pot genera blocaje în trafic.