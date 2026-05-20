Listarea IT Genetics la bursă are loc după finalizarea unui plasament privat desfășurat în perioada 5 – 11 decembrie 2025, în urma căruia compania a atras finanțări de 5,23 milioane de lei de la investitori. Societatea devine astfel prima companie listată la Bursa de Valori București care a utilizat fonduri nerambursabile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru acoperirea costurilor aferente procesului de listare.

În cadrul plasamentului privat realizat înaintea admiterii la tranzacționare, un număr de 80 de investitori au subscris 748.341 de acțiuni, free-float-ul reprezentând 12,23% din totalul acțiunilor companiei. La prețul de ofertă de 7 lei pe acțiune, capitalizarea bursieră estimată a IT Genetics este de 42,82 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,2 milioane de euro.

”Prin Componenta 9 a PNRR, sprijinim direct maturizarea financiara si competitivitatea sectorului privat. Subinvestitia 3.2 ofera companiilor romanesti inovatoare o oportunitate istorica de a accesa piata de capital si de a-si diversifica sursele de finantare prin listarea la Bursa de Valori Bucuresti. Succesul IT Genetics, care a finalizat cu succes listarea pe piata AeRO, este dovada clara a modului in care fondurile europene transforma potentialul antreprenorial local in motoare de crestere economica durabila. MIPE ramane un partener ferm in construirea unui ecosistem economic modern si digitalizat”, a declarat Dragos Pislaru, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. „Listarea IT Genetics pe piata AeRO este un moment important atat pentru companie, cat si pentru ecosistemul antreprenorial tehnologic din Romania, care gaseste in piata de capital un partener pentru urmatoarea etapa de crestere. Listarea de astazi subliniaza si aportul unor mecanisme de finantare precum PNRR, care vin in sprijinul antreprenorilor romani care vizeaza noi etape de dezvoltare si maturizare a business-ului. Salutam increderea pe care fondatorii IT Genetics o acorda atragerii de fonduri prin piata de capital si ne angajam sa le oferim infrastructura, vizibilitatea si standardele de transparenta de care au nevoie pentru a-si consolida parcursul ca emitent listat. Dorinta Bursei de Valori Bucuresti este ca sectorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor — un motor recunoscut al economiei romanesti — sa fie tot mai bine reprezentat nu doar pe AeRO, ci si pe Piata Reglementata, unde il asteapta investitori institutionali, indici de referinta si o baza mai larga de capital. Viitorul e al celor care investesc in el”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori Bucuresti. „Debutul IT Genetics la Bursa de Valori Bucuresti reprezinta un moment important pentru Grup si rezultatul unui parcurs construit in aproape doua decenii de dezvoltare continua. Am pornit in 2007 cu obiectivul de a ajuta companiile sa isi eficientizeze si digitalizeze operatiunile, iar astazi suntem un grup regional de tehnologie, prezent pe mai multe piete europene si cu un ecosistem diversificat de solutii si servicii. In toata aceasta perioada, IT Genetics a inregistrat profit in fiecare an de activitate, evolutie care confirma disciplina si directia de dezvoltare urmarite inca de la inceput. Intrarea la tranzactionare pe piata AeRO marcheaza inceputul unei noi etape pentru IT Genetics, una in care ne propunem sa continuam investitiile in dezvoltarea Grupului, extinderea internationala si consolidarea liniilor de business cu potential ridicat de crestere. Le multumim investitorilor pentru increderea acordata si tuturor partenerilor care ne-au sustinut in acest proces”, au declarat Liviu Sima si Stefan Axinte, cofondatori IT Genetics.

„Listarea IT Genetics pe piata SMT AeRO marcheaza un moment important pentru piata de capital locala, fiind prima listare de la BVB care are o componenta de fonduri europene. Acest proiect arata ca finantarea europeana poate deveni un instrument concret pentru dezvoltarea companiilor romanesti si pentru cresterea vizibilitatii acestora in fata investitorilor. Ne bucuram ca TradeVille a avut rolul de Consultant Autorizat in acest proces si ca am putut contribui la transformarea unei oportunitati de finantare intr-un pas concret catre piata de capital. Credem ca astfel de proiecte pot deschide drumul pentru mai multe companii antreprenoriale care vor sa isi accelereze dezvoltarea prin mecanisme moderne de finantare”, a declarat Alexandru Dobre, Director General Adjunct al TradeVille.

IT Genetics este o companie românească fondată în 2007 de Ștefan Axinte și Liviu Mihai Sima, fiecare deținând câte 50% din companie prin intermediul AMIS VENTURES SRL (deținută integral de Liviu Mihai Sima) și AKIVA GLOBAL ASSETS SRL (deținută integral de Ștefan Axinte).

În prezent, structura acționariatului IT Genetics este formată din: AMIS VENTURES SRL – 43,8828%, AKIVA GLOBAL ASSETS SRL – 43,8828%, persoane fizice – 11,9890% și persoane juridice – 0,2454%, compania având în total 82 de deținători de acțiuni.

Activitatea principală a IT Genetics constă în comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații. În cadrul lanțului de aprovizionare, compania sprijină procesele de digitalizare și automatizare ale firmelor din retail, producție, logistică, e-commerce, HoReCa, sănătate și sectorul public.

Portofoliul său include soluții hardware, software, consumabile, servicii de mentenanță și logistică de tip fulfillment, precum și branduri proprii. IT Genetics activează pe cinci piețe — România, Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia — iar în România a deservit peste 12.500 de clienți în 2024, potrivit datelor furnizate de companie.

Fondurile obținute în urma plasamentului privat vor fi utilizate pentru extinderea activităților de vânzări și marketing în România și pe piețele externe, dezvoltarea portofoliului prin automatizări industriale și robotică, asigurarea capitalului de lucru pentru creștere accelerată, scalarea produselor software dezvoltate intern, precum și pentru posibile achiziții strategice și investiții în startup-uri tehnologice complementare.

Actiunile IT Genetics pot fi tranzactionate la BVB prin intermediul brokerilor autorizati.