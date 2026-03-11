Potrivit unor relatări din presă, în Israel există îngrijorări că președintele american, Donald Trump, ar putea decide încheierea conflictului cu Iranul mai devreme decât ar dori autoritățile de la Ierusalim, ceea ce ar putea lăsa neîndeplinite unele dintre obiectivele strategice ale statului israelian.

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a reiterat că unul dintre scopurile operațiunilor militare ale Israel Defense Forces este de a crea condițiile pentru ca populația iraniană să se ridice împotriva regimului de la Teheran și să îl răstoarne, subliniind însă că o astfel de schimbare depinde, în cele din urmă, de acțiunea cetățenilor iranieni.

El a afirmat că Statele Unite ale Americii și Israel desfășoară operațiuni „impresionante și sistematice” care vizează structurile regimului, inclusiv Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și Basij, miliția de stat care, potrivit autorităților israeliene, a avut un rol major în reprimarea violentă a protestelor interne din Iran.

În declarațiile sale, Katz i-a descris pe liderii iranieni rămași în funcții drept „o adunătură de lași” care atacă civili – femei, copii și vârstnici – și care, potrivit acestuia, ar fi specializați în masacre și în uciderea populației neînarmate. Ministrul a susținut totodată că aceștia amenință deja că vor reprima violent orice protest intern.

„Această operaţiune va continua fără nicio limită de timp, atât timp cât va fi necesar, până când vom atinge toate obiectivele şi vom decide rezultatul campaniei”, a declarat ministrul la o reuniune cu oficialii militari israelieni. „Conducerea iraniană care a supravieţuit fuge ca şoarecii prin tuneluri, exact ca liderii Hamas din Gaza”, a adăugat Katz, citat de biroul său.

Ministrul israelian de Externe a cerut miercuri Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite să desemneze Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran drept organizație teroristă. Solicitarea vine în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al acuzațiilor formulate de Israel privind activitățile acestui corp militar.

„Acţiunile recente ale regimului iranian subliniază faptul că agresiunea sa constituie o ameninţare directă nu numai pentru Israel, ci şi pentru pacea şi securitatea regională şi internaţională”, a declarat ministrul Gideon Saar pe X.

Pe 28 februarie, Israelul și Statele Unite au efectuat atacuri coordonate împotriva unor obiective din Iran, în cadrul cărora liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. Acțiunea a declanșat un conflict extins în regiune, cu repercusiuni militare și politice semnificative.