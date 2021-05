Într-un interviu acordat pentru gsp.ro, Ion Țiriac susține că România nu mai are niciun interes față de sportul din țară. Mai exact, afaceristul susține că dacă înainte România era în primele 10 țări din acest punct de vedere, acum a ajuns ”la coada Europei, dacă nu la coada mondială”.

El a mai adăugat că sportul are legătură cu sănătatea, dar și cu educație, iar miniștrii de resort ar trebui să lucreze împreună pentru a susține tineretul în acest context.

„Sportul, în ziua de azi, e zero în România. Dacă sportul are un buget egal cu zero, e ca și cum n-am exista. Fără sport, nu știu unde ne ducem. Dintr-o țară care era în primele 10 în 2000 și putea sta la masă cu toată lumea, am ajuns, ca în alte domenii, la coada Europei, dacă nu la coada mondială!

Sportul n-are legătură doar cu datul cu piciorul în minge, are legătură cu sănătatea, cu educația. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și MTS ar trebui să fie împreună și să se gândească la acest tineret care nu numai că nu știe să mai fugă, dar nu știe să mai meargă!”, a spus Țiriac.

România nu mai are condiții

Totodată, afaceristul a mai adăugat că România nu are condiții, nici pentru sportul olimpic, dar nici pentru sportul de performanță sau de masă. Ion Țiriac susține că în perioada comunismului, spre deosebire de cea de acum, tinerii erau obligați să facă sport și era mai bine.

„Nu mai avem condiții. Nu spun doar de sportul olimpic sau de sportul de performanță, ci și de sportul de masă, care la noi nu mai există. Am spus întotdeaua. Nu absolut tot din perioada comunistă a fost rău. În perioada aia, tânărul era obligat să facă sport”, a mai declarat Țiriac, pentru GSP.ro.

De menționat este faptul că, Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați oameni din România. El este roprietarul turneului de tenis de la Madrid, are afaceri în domeniul importurilor şi comerţului cu maşini, al asigurărilor şi în domeniul bancar, iar de cinci ani a deschis la Otopeni Ţiriac Collection, un muzeu al celor peste 170 de maşini de epocă din colecţia personală.