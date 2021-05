Patru masini de epoca din galeria Tiriac Collection sunt expuse in data de 10 mai 2021 la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”, cu ocazia aniversarii celor 85 de ani de existenta a muzeului si 100 de ani de la nasterea Regelui Mihai I. Trei dintre cele patru bijuterii automobilistice au fost fabricate in anii ’30 – perioada in care a fost infiintat Muzeul Satului, iar una dintre ele, modelul Willys CJ-3A, aminteste vizitatorilor ca un autovehicul apartinand acestei marci a fost detinut de Regele Mihai I.

Evenimentul anuntat sub titlul generic “Muzeul si Regalitatea” este deschis publicului larg, iar in cadrul acestuia pasionatii auto pot admira urmatoarele autovehicule apartinand galeriei Tiriac Collection: Bentley 3½ Litre Sports Saloon (1936), Packard 14th Series Super Eight Coupe-Roadster (1936), MG TA (1939) si Willys CJ-3A (1952).

Fanii James Bond vor fi încântați

Fanii seriei James Bond vor putea admira la Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti” si autovehiculul Bentley 3½ Litre Sports Saloon, de 110 CP. Agentul 007, interpretat de actorul Sean Connery, a condus un exemplar similar in filmul „From Russia with Love” din anul 1963. Supranumit “The Silent Sportscar”, modelul Bentley 3½ Litre Sports Saloon a fost lansat in 1933, devenind un succes imediat. Ideal pentru drumuri lungi, acest automobil avea putini concurenti la acea vreme si combina traditionalul rafinament al masinilor Rolls-Royce cu performantele si manevrabilitatea unitatilor Bentley.

Al doilea model expus este Packard Super Eight din 1936, un exemplar destul de rar al seriei 14, avand o caroserie de tip Coupe-Roadster. Mai putin de 1.500 de unitati Super Eight au fost produse in 1936, acestea reprezentand un focus pentru colectionari datorita caracterului lor de “final de serie” si pentru designul fermecator al epocii.

MG T-Type a fost lansat in 1939 pentru a inlocui vechea gama P-Type. Unele exemplare erau folosite ca masini de politie, iar modelul MG TA din galeria Tiriac Collection, expus in cadrul evenimentului, a fost utilizat de Politia din Lancashire (comitat din nord-vestul Angliei).

Nu in cele din urma, modelul Willys CJ-3A a fost lansat in 1949, iar pana in 1953 au fost produse 131.843 de unitati. La acea vreme, masina facea parte din seria de exemplare destinate utilizarii civile, in diferite activitati agricole si industriale. Compania a constientizat importanta confortului soferului, chiar si in vehicule de lucru, astfel, vehiculul a fost imbunatatit prin spatiul suplimentar pentru picioare, imbinari superioare intre plafonul de panza si portierele frontale pentru a evita scurgerea apei in interior, precum si spatiu mai mare la cap. Regele Mihai I a detinut in colectia sa de automobile un vehicul militar Willys din anul 1944, de culoare verde.