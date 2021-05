Comisarul european pentru Transport, Adina Vălean, vine cu vești bune pentru Români. Aceasta a anunțat duminică când va ajunge trenul Connecting Europe Express și în România. De menționat este că trenul va străbate toată Uniunea Europeană pentru a marca Anul European al Căilor Ferate.

Astfel, potrivit comisarului european, trenul va avea 70 de opriri în 26 de țări, pornind de la Lisabona până la Paris.

”Sunt bucuroasă să anunț această știre despre Anul European al Căilor Ferate de Ziua Europei: Connecting Europe Express va avea peste 70 de opriri în 26 de țări în drumul său de la Lisabona la Paris în această toamnă. Află când ve trece printr-o stație apropiată de tine trenul nostru special”, a scris Adina Vălean pe pagina sa de Twitter. Postarea a fost replicată imediat pe contul de Twitter al EU Transport, însoțită de mesajul ”La mulți ani de Ziua Europei”.

Linkul dat de Adina Vălean prezintă în detaliu traseul trenului special. Astfel, potrivit informațiilor, trenul va ajunge în România în perioada 17-18 septembrie 2018.

El va pleca din Lisabona pe data de 3 septembrie, iar următoarea locația va fi Madridul. Pe 4 septembrie trenul va ajunge la Bordeaux, iar pe 5 septembrie în Chambéry și Torino.

Pe 6 septembrie trenul trece prin Milano, iar pe 7 septembrie va fi la Genova și Roma. Pe 8 septembrie trenul va putea fi văzut la Verona și Bolzano, iar pe 9 septembrie în Innsbruck și Salzburg, dar și Linz.

În data de 10 septembrie, trenul ajunge la Viena și Bratislava, iar pe 11 septembrie în Sopron și Szombathely, dar și Zagreb. Pe 12 septembrie trenul trece prin Belgrad, iar pe 13 septembrie prin Skopje și Niš.

Pe data de 14 septembrie trenul va putea fi observat în Salonic, Atena și Idomeni, iar pe 15 septembrie în Atena, Salonic, Kulata și Sofia, pe 16 septembrie fiind în Ruse.

Pe 17 septembrie trenul ajunge la București, iar pe 18 septembrie va putea fi văzut la Brașov, Sibiu, Oradea și Arad. Trenul se va opri pe 7 octombrie, ajungând la destinația finală, Paris.

Totodată, comisarul Adina Vălean a mai anunţat că în fiecare gară de pe traseul trenului se vor discuta probleme specifice de transport feroviar. Mai exact, la Lisabona se va prezenta importanţa îmbunătăţirii legăturilor feroviare între oraşe şi liniile de mare viteză.

Totodată, la Bucureşti vor fi discuţii despre oportunităţi pentru finanţare şi Programul CEF, iar la Berlin temele se concentrează pe construirea unei reţele europene de trenuri de lung parcurs.

În Luxemburg pe de altă parte se va vorbi despre cum poate fi crescut transportul feroviar de marfă cu 50% până în 2030.

