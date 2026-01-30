Potrivit explicațiilor oferite de Ioana Dogioiu, la nivel guvernamental a apărut o suspiciune conform căreia articolul de lege în cauză ar fi putut genera interpretări contrare recomandărilor, solicitărilor și standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, motiv pentru care eliminarea sa a fost decisă ca soluție temporară.

Ioana Dogioiu a precizat că măsura a fost luată în contextul procesului de aderare a României la OCDE, proces aflat într-o etapă avansată. Pentru a evita orice risc de întârziere a acestui parcurs, Guvernul a ales varianta abrogării articolului respectiv până la identificarea, împreună cu experții OCDE, a unei formule legislative care să fie pe deplin conformă standardelor organizației și să nu lase loc niciunui risc de interpretare. Ea a subliniat că nu există certitudinea că forma inițială era neconformă, însă a fost preferată eliminarea temporară pentru a elimina orice posibil obstacol în calea aderării.

Reprezentanta Guvernului a mai arătat că nu este vorba despre o renunțare la ideea reglementării sau la obiectivul acesteia, ci doar despre o retragere temporară a formei actuale. Executivul intenționează să revină ulterior cu o nouă reglementare, după ce va fi agreată o variantă comună cu OCDE, astfel încât procesul de aderare să nu fie afectat sub nicio formă.

„În procesul de aderare la OCDE, o aderare de care suntem, după cum ştiţi, foarte aproape, a apărut o suspiciune că acest articol de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor şi solicitărilor şi standardelor OCDE. Şi, pentru ca această dezlegare a unei situaţii de interpretare să nu întârzie parcursul de aderare, a fost aleasă opţiunea abrogării acelui articol până când, şi repet, doar până când se va găsi împreună cu experţii OCDE o variantă care să fie conformă şi standardelor, deşi nu există o garanţie că aceasta nu era, dar care să nu ridice niciun fel de risc de interpretare, să fie pe deplin agreată şi atunci se va reveni cu această reglementare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Guvernul a anunțat, printr-un comunicat oficial, că a aprobat vineri o modificare a Codului fiscal, menită să alinieze legislația națională la Convenția-cadru a OCDE privind impozitarea. Potrivit Executivului, a fost abrogat un articol la solicitarea OCDE, deoarece prevederile acestuia intrau în contradicție cu angajamentele asumate de România în perspectiva obținerii statutului de membru al organizației.

Aspectele considerate problematice vizau posibile situații de dublă impozitare, accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale, precum și reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției-cadru OCDE în materie fiscală, în special cele referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea. Guvernul a precizat că va reveni cu o prevedere legislativă în acest domeniu, rezultată din dialogul dintre instituțiile guvernamentale și OCDE.

„Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicţie cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obţinerii statutului de membru OCDE. Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau: generarea unor posibile situaţii de dubla impozitare şi accesul la procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale reflectarea corespunzătoare a dispoziţiilor Convenţiei cadru OCDE in materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce priveşte deductibilitatea. Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituţiile guvernamentale şi OCDE”, informat Guvernul.

Decizia a fost adoptată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, fiind obținute până în prezent 19 dintre cele 25 de avize formale necesare, conform comunicatului transmis după ședința de guvern.