Leonardo Badea a arătat că investițiile străine directe au o contribuție majoră în economia României. Potrivit datelor prezentate, acestea reprezentau 39% din valoarea adăugată brută a societăților nefinanciare la finalul anului 2024.

El a subliniat că, în comparație cu alte economii din regiune, unde intrările și stocul de investiții sunt aproape duble, România se află încă sub potențialul real. În opinia sa, acest decalaj nu indică lipsa oportunităților, ci necesitatea construirii unui cadru mai predictibil, transparent și competitiv din punct de vedere instituțional.

„Investiţiile străine directe joacă un rol foarte important în economia românească. Dacă privim la economiile din regiune, în care atât intrările nete anuale, cât şi stocul acumulat sunt aproape duble faţă de cele din România, realizăm că dinamica investiţiilor străine rămâne sub potenţialul real. Acest decalaj nu reflectă lipsa oportunităţilor, ci nevoia de a construi predictibilitate, transparenţă şi competitivitate instituţională, elemente pe care investitorii le evaluează înaintea oricăror indicatori macroeconomici”, a afirmat Badea, la „Conferinţa – descoperiţi România. Care sunt atuurile României în competiţia pentru atragerea investiţiilor? – o iniţiativă a Fundaţiei Deloitte România.

Oficialul BNR a precizat că România are avantaje structurale importante. Poziția geostrategică, accesul la piața unică europeană și apartenența la coridoare comerciale relevante oferă stabilitate pentru investitori.

Totodată, el a menționat că tensiunile geopolitice, creșterea costurilor de producție din Asia și politicile europene de securizare a lanțurilor de aprovizionare pot amplifica interesul pentru România. Acest lucru depinde însă de îmbunătățirea predictibilității legislative și a infrastructurii logistice.

Leonardo Badea a evidențiat că intrarea companiilor internaționale aduce tehnologii avansate, know-how managerial și standarde moderne. Acestea se transmit ulterior către firmele locale prin integrarea în lanțurile valorice globale.

„Poziţia sa geostrategică la intersecţia coridoarelor comerciale şi accesul la piaţa unică oferă un cadru de operare stabil pentru firmele care doresc să-şi diversifice producţia. În plus, tendinţele de relocare determinate de tensiunile geopolitice, creşterea costurilor de producţie în Asia şi politicile europene de a securiza lanţurile de aprovizionare pot amplifica interesul pentru România dacă se îmbunătăţeşte predictibilitatea legislativă şi infrastructura logistică. Prezenţa companiilor internaţionale aduce tehnologii avansate, know-how managerial şi standarde operaţionale moderne care se transferă apoi către furnizorii locali prin efecte de spillover şi prin integrarea acestora în lanţurile valorice globale. Acest proces creează în fapt sinergii între firmele străine şi cele autohtone, impulsionând modernizarea industriilor şi intensificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, ceea ce ridică nivelul general de specializare a capitalului uman din economie”, a afirmat acesta.

În viziunea prim-viceguvernatorului BNR, intrările de capital contribuie direct la transformarea structurală a economiei, la sporirea competitivității și la convergența cu economiile dezvoltate.

El a arătat că România depune eforturi pentru corectarea dezechilibrelor fiscale și externe, reflectate în deficitele gemene și în creșterea datoriei publice. Aceste demersuri transmit investitorilor un mesaj de angajament și credibilitate.

„De asemenea, România face deja eforturi de a corecta deteriorarea indicatorilor fiscali şi externi reflectaţi de deficitele gemene şi creşterea datoriei publice. Aceste eforturi subliniază mesajul ţării privind angajamentele şi credibilitatea politicilor. Investitorii nu caută cel mai favorabil regim fiscal sau promisiuni, ci cel mai solid parteneriat într-o competiţie globală, care, în fapt, este bazată pe talent, inovare şi ecosisteme economice integrate. Nu caută, în fapt, oportunităţi izolate, ci un cadru predictibil şi modern, iar România, în opinia mea, poate oferi toate acestea”, a adăugat Leonardo Badea.

Oficialul BNR a indicat că dezvoltarea economică are nevoie de programe țintite, orientate spre domenii strategice. Printre acestea se numără securitatea alimentară, securitatea energetică, industria de apărare și sectoarele cu valoare adăugată ridicată, inclusiv cele care integrează inteligența artificială.

El a mai precizat că sectorul bancar românesc poate susține aceste investiții, beneficiind de reziliență, capitalizare adecvată și o gestionare prudentă a riscurilor.