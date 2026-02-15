Sezonul actual de raportări trimestriale arată foarte favorabil pentru sectorul tehnologic. Conform datelor LSEG, profiturile medii au urcat cu 31%, veniturile cu 20%, iar 95% dintre companii au raportat rezultate peste așteptări. În rândul „Celor 7 Magnifici”, veniturile continuă să crească (cu excepția Tesla), profiturile depășesc estimările, iar cererea rămâne stabilă.

Totuși, sectorul arată semne de slăbiciune din cauza preocupărilor legate de adoptarea AI și de amploarea cheltuielilor de capital. Investitorii revin la analiza fundamentelor, încercând să stabilească dacă investițiile masive în AI justifică costurile.

Apple a raportat cel mai bun trimestru din istorie, veniturile Meta au crescut cu aproape 24%, Alphabet accelerează în sectorul cloud, Microsoft depășește așteptările Wall Street în software-ul pentru companii, iar Amazon se poziționează drept „infrastructura” AI. Chiar și Tesla surprinde prin trecerea spre AI și robotică, însă se află încă în faza promisiunilor.

Schimbarea majoră pe piață este că acțiunile care depășesc estimările pot scădea, iar orientările optimiste sau cheltuielile record de capital nu mai sunt privite ca investiții sigure, ci ca riscuri pentru veniturile viitoare. Nu este o schimbare a percepției asupra AI, ci a criteriilor de evaluare a companiilor.

Cheltuielile pentru AI devin acum un accelerator al costurilor, nu doar un motor de creștere. În 2026, Meta, Alphabet și Amazon plănuiesc cheltuieli combinate de aproximativ 520 de miliarde de dolari pentru infrastructură, comparativ cu 239 de miliarde în 2025 (+77%). Dezvoltarea AI se mută de la software la infrastructură – centre de date, servere, rețele, cipuri și energie. Piața nu respinge AI, ci respinge ideea că adoptarea sa generează automat creșterea marjelor pe termen scurt.

Investitorii analizează acum nu doar suma investită în AI, ci și calitatea acesteia. Un dolar direcționat către segmente care accelerează creșterea marjelor este perceput pozitiv, în timp ce investițiile pentru „construirea capacității” înainte ca cererea să fie matură sunt considerate riscante.

În rândul giganților tehnologici, Alphabet se remarcă prin accelerarea Cloud-ului și creșterea marjelor, acțiunile sale urcând cu 61% în ultimele șase luni, deși doar cu 3% de la începutul anului. Microsoft, în schimb, este penalizată nu pentru cerere, ci pentru costurile imediate și constrângerile de capacitate din centrele de date și infrastructură, acțiunile scăzând cu peste 14% de la începutul anului și aproape 21% în șase luni.

Tesla rămâne un caz aparte, vânzând o schimbare de paradigmă în robotică și autonomie, iar acțiunile companiei au pierdut aproape 7% de la începutul anului. Amazon și Meta arată regulile pieței în 2026: numai companiile cu bilanțuri solide, capabile să finanțeze ani de investiții înainte de a cere randamente, pot domina AI. Meta planifică cheltuieli de capital de 135 de miliarde de dolari, Amazon peste 200 de miliarde, însă investitorii au reacționat diferit: acțiunile Meta au crescut cu aproape 3%, în timp ce Amazon a scăzut cu aproape 10% de la începutul anului.

Deși investitorii continuă să creadă în evoluția AI — sondajul eToro Retail Investor Beat arătând că 19% la nivel global și 20% dintre investitorii români plănuiesc să-și mărească expunerea în tehnologie — piața devine tot mai selectivă. Fluxurile de numerar liber și câștigurile solide rămân esențiale, iar S&P 500 Technology se menține în teritoriu negativ de la începutul anului, semnalând că investitorii favorizează firmele cu vizibilitate clară a profiturilor și strategii financiare puternice, mai degrabă decât expunerea sectorială largă.