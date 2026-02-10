Blocul Național Sindical (BNS) i-a cerut premierului Ilie Bolojan să susțină la Bruxelles o schimbare în politica economică a Europei, care să nu mai pună accent pe tăieri de cheltuieli și să prioritizeze investițiile. Ei au spus că Europa nu poate să-și atingă obiectivele dacă statelor membre nu li se lasă spațiu să protejeze sistemele sociale.

În scrisoarea trimisă premierului, BNS a făcut șase propuneri pentru viitorul economiei europene:

Investiții, nu tăieri – Sindicatul a cerut un plan mare de investiții pentru dezvoltarea economiei și a inovației, pentru siguranța energetică și pentru sprijinirea serviciilor publice, mai ales după încheierea mecanismului NGEU.

Condiții sociale pentru fondurile publice – BNS a spus că banii publici ar trebui să meargă doar către companii care respectă contractele colective și creează locuri de muncă bune. Ei au precizat că firmele implicate în fraudă, evaziune fiscală sau exploatare socială trebuie excluse.

Fără dereglementări – Sindicatul s-a pronunțat împotriva unor politici de „simplificare” care ar reduce standardele de muncă și protecția socială, cum ar fi pachetele de dereglementare de tip „Omnibus”.

Produse „Made in Europe” cu valori – BNS a spus că competitivitatea trebuie să însemne inovație și calitate, nu salarii mici și condiții proaste. Ei au subliniat că firmele trebuie să plătească taxe corecte în Europa și să evite delocalizarea producției.

Justiție socială – Sindicatul a cerut susținerea unei legi pentru locuri de muncă de calitate (Quality Jobs Act), care să garanteze salarii echitabile, locuri de muncă sigure și dreptul la formare profesională. Ei au explicat că competitivitatea ar trebui să ajute coeziunea socială și un nivel de trai decent.

Modelul social ca avantaj – BNS a arătat că negocierea colectivă și dialogul social sunt avantaje pentru UE și a spus că Directiva privind transparența salarială trebuie aplicată pentru mai multă echitate și atractivitate pe piața internă.

La finalul scrisorii adresate premierului, BNS a spus că dacă aceste măsuri vor fi aplicate în Europa, România ar putea obține mai multe resurse pentru servicii publice bune și infrastructură solidă. Ei au explicat că acest lucru ar sprijini și securitatea și pacea pe termen lung, printr-o economie corectă, care promovează salarii echitabile și împărțirea justă a bogăției în folosul comunităților.

Sindicatul a cerut ca România să susțină o integrare europeană care să aducă condiții mai bune de viață și muncă pentru oameni.