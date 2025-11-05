Micii fermieri și crescătorii de animale care au accesat ecoschema PD-05 – Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale) beneficiază de un avans de 70% din cuantumul stabilit pe hectar, conform Ordinului emis de Ministerul Agriculturii.

Deși sumele sunt stabilite în euro, APIA efectuează plățile în lei, aplicând un curs de schimb de 5,0806 lei pentru un euro. Pentru ecoschema PD-05, cuantumul total al subvenției este de 85 euro/ha, iar avansul de 70% reprezintă 59,5 euro/ha, echivalentul a 302,2957 lei/ha. Aceasta este suma încasată de micii fermieri eligibili pentru această formă de sprijin, în cadrul plăților APIA.

Pe lângă această sumă, agricultorii pot beneficia și de alte scheme de plată:

PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), în valoare de 89,3400 euro/ha, din care avansul de 70% este de 62,53 euro/ha, echivalent cu 317,5899 lei/ha;

– Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), în valoare de 89,3400 euro/ha, din care avansul de 70% este de 62,53 euro/ha, echivalent cu 317,5899 lei/ha; PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), în valoare de 46,8700 euro/ha, cu un avans de 32,80 euro/ha, adică 166,6436 lei/ha.

Tinerii fermieri beneficiază și de PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, cu un cuantum total de 43,2000 euro/ha. Pentru aceștia, avansul de 70% reprezintă 30,24 euro/ha, adică 153,6373 lei/ha.

Tinerii fermieri sunt definiți ca persoanele fizice care pot dovedi formarea sau deținerea competențelor adecvate în domeniul agricol sau agronomic. Aceasta este reglementată prin art. 33, alin. 2 din Ordinul MADR nr. 106/2024, cu modificările și completările ulterioare, iar documentele care pot demonstra aceste competențe sunt variate și specifice.

Primul tip de document este diploma sau certificatul care atestă absolvirea a cel puțin unui curs de inițiere în domeniul agronomic acreditat. Aceste documente pot fi eliberate de un formator autorizat, conform legislației în vigoare, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, sau de către Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă ori Direcția Agricolă Județeană (DAJ).

Al doilea tip de document include diplome, certificate sau adeverințe care atestă absolvirea unei forme de învățământ agronomic. Aceasta poate include școala profesională, liceul, facultatea, cursuri postuniversitare sau doctorale, oferind astfel multiple căi pentru demonstrarea competențelor în domeniu.

În plus, tinerii fermieri pot prezenta un certificat de competențe profesionale pentru dovedirea deținerii acestor competențe în domeniul agronomic. Certificatul trebuie eliberat de un formator autorizat conform legislației în vigoare sau de un centru de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Aceste certificate permit recunoașterea competențelor profesionale și oferă o cale alternativă pentru cei care nu au urmat trasee formale de învățământ.

În final, experiența practică în activitatea agricolă poate constitui, de asemenea, un criteriu de eligibilitate pentru tinerii fermieri. Aceasta trebuie dovedită printr-un document emis de un angajator situat pe teritoriul național sau al altui stat, care să ateste cel puțin 12 luni de activitate acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole.