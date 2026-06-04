Insolvențele cresc puternic în România. Bucureștiul și mai multe județe raportează salturi importante

Numărul firmelor care au intrat în insolvență a crescut semnificativ în luna mai 2026. Datele arată că la nivel național au fost deschise 864 de dosare noi de insolvență, peste nivelul înregistrat în luna aprilie.

Evoluția vine într-un context în care tot mai multe companii se confruntă cu presiuni financiare, iar unele sectoare economice înregistrează creșteri importante ale numărului de insolvențe.

Potrivit analizei, după ce în aprilie 2026 au fost deschise puțin peste 500 de dosare de insolvență, în luna mai numărul acestora a ajuns la 864 la nivelul întregii țări.

În București, creșterea a fost și mai pronunțată. Capitala a trecut de la puțin peste 100 de dosare de insolvență în luna precedentă la 215 dosare în mai 2026, ceea ce indică o accelerare a dificultăților întâmpinate de companii.

Raportat la perioada mai 2025 – mai 2026, analiza evidențiază o creștere de 37% a numărului de dosare de insolvență. Potrivit RisCo, această evoluție reflectă intensificarea provocărilor economice și financiare cu care se confruntă mediul de afaceri din România.

Datele arată diferențe importante între județe. În Bihor au fost deschise 50 de dosare noi de insolvență în luna mai 2026, cu 28% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În Ilfov, numărul insolvențelor a crescut de la 33 la 50 de dosare, ceea ce reprezintă o majorare de peste 50%.

Și județul Constanța a înregistrat o creștere semnificativă. Dacă în mai 2025 au fost deschise 20 de dosare de insolvență, în aceeași lună a acestui an numărul lor a ajuns la 42, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 110%.

Cea mai mare majorare dintre exemplele analizate apare în județul Hunedoara. Aici au fost deschise 32 de dosare de insolvență în mai 2026, nivel care marchează o creștere de 191% față de perioada similară a anului trecut.

În paralel, analiza evidențiază și județe unde numărul insolvențelor a scăzut.

Argeș se numără printre județele în care s-a înregistrat o reducere de aproximativ 25% a dosarelor de insolvență.

Cea mai importantă scădere apare în Maramureș. Dacă în mai 2025 erau înregistrate 45 de dosare, în mai 2026 numărul acestora a coborât la 10, ceea ce înseamnă o diminuare de 78%.

Scăderi au fost consemnate și în Olt, Ialomița, Satu Mare, Harghita și Vâlcea. În cazul județului Vâlcea, reducerea a fost de 56% comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Analiza RisCo.ro arată că unele sectoare economice au fost afectate într-o măsură mai mare de creșterea insolvențelor.

În domeniul lucrărilor de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, numărul dosarelor de insolvență a crescut cu aproximativ 27% în luna mai 2026.

În sectorul restaurantelor, creșterea a fost de 30%, în timp ce comerțul cu amănuntul desfășurat în magazine nespecializate a înregistrat un avans de 93% al numărului de insolvențe.

Una dintre cele mai puternice creșteri apare în domeniul lucrărilor de instalații electrice și tehnico-sanitare. Numărul dosarelor a urcat de la 9 în mai 2025 la 26 în mai 2026, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 189%.

Majorări importante au mai fost observate în cultivarea plantelor nepermanente, unde insolvențele au crescut cu 127%, în comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu 70%, în transportul terestru de călători, cu 25%, precum și în transportul rutier de mărfuri și serviciile de mutare, unde creșterea a fost de 4%.