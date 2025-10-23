Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 28,5% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-32,2%), industria bunurilor intermediare (-24,5%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-23,7%) și în industria bunurilor de uz curent (-19,9%).

Față de august 2024, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 4,9% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-8,4%), industria bunurilor de uz curent (-1,3%) și în industria bunurilor intermediare (-0,2%). Industria bunurilor de folosinţă îndelungată a crescut cu 0,4%.

Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, cu 4,6% datorită creșterilor înregistrate în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+11,0%), industria bunurilor de uz curent (+7,7%), industria bunurilor intermediare (+5,6%) şi industria bunurilor de capital (+3,3%), potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în perioada 1 ianuarie -31 august 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 august 2024, pe ansamblu, cu 3% datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+14,4%) şi în industria prelucrătoare (+2,6%).

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+12,2%), industria bunurilor de uz curent (+4%), industria bunurilor de capital (+3,8%) şi industria bunurilor intermediare (+2,7%). Industria energetică a scăzut cu 7,7%.

August 2025 comparativ cu iulie 2025

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna august 2025 comparativ cu luna precedentă, pe total, a scăzut cu 20,7% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-21,2%) şi în industria extractivă (-6,7%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-32,8%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-23,7%), industria bunurilor intermediare (-18,8%) şi industria bunurilor de uz curent (-11,4%).

Industria energetică a crescut cu 7,3%.

August 2025 comparativ cu august 2024

Cifra de afaceri din industrie a scăzut în termeni nominali, în luna august 2025 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 3,2% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-3,3%) şi în industria extractivă (-2%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-3,7%), industria bunurilor intermediare (-1,8%) şi industria bunurilor de uz curent (-1,2%).

Industria energetică a crescut cu 8,5%.