Nicolae Ciucă, anunțul momentului pentru toată România! Ne aflăm pe primul loc în UE: „Avem cea mai mare creștere economică”

Declarația premierului a fost făcută la Liga Aleșilor Locali organizată de PNL în ziua de joi, 26 mai, la Brașov. Șeful Executivului a vorbit și despre faptul că au fost alocați 90 miliarde de euro pentru dezvoltarea României, dar și despre PNRR.

„Discutăm despre o radiografie a primelor 6 luni de guvernare şi, aşa cum am anunţat ieri la începutul şedinţei de Guvern, putem să punem la dispoţie datele şi cifrele rezultatelor guvernării în cele 6 luni de zile. Am amânat evaluarea miniştrilor şi secretarilor de stat cu o lună, pentru că la finele lunii iunie trebuie prezentate toate jaloanele şi ţintele aferente semestrului 1, iar îndeplinirea acestora pentru a putea să avem un parcusr coerent al PNRR, reprezintă un indicator important în evaluarea performanţelor şi competenţelor miniştrilor şi secretarilor de stat.

Programul de guvernare 2021-2024 al Coaliţiei pentru rezilienţă, dezvoltare şi prosperitate a fost elaborat în scopul de a construi o societate coezivă, care să beneficieze de îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi sănătate, de reducerea inegalităţilor dintre bărbaţi şi femei, dintre mediul urban şi rural, care să conducă la promovarea unei societăţi deschise, în care cetăţenii se pot simţi apreciaţi şi sprijiniţi”, a subliniat Nicolae Ciucă.

România are parte de cele mai puternice garanţii de securitate

Simultan, acesta a explicat că România este o țară sigură, care are parte de „cele mai puternice garanţii de securitate”, în contextul tensiunilor militare din Ucraina.

„În primele 6 luni de guvernare, am demarat acţiuni concrete pentru realizarea tuturor obiectivelor din Programul de Guvernare. Pas cu pas, ne apropiem de atingerea rezultatelor propuse, multe dintre acestea fiind obţinute prin eforturile Guvernului pe care îl conduc şi ale Ministerelor, ce au lucrat intens în ultimele luni pentru nu irosi şansele unice pe care România le are în acest moment pentru a se dezvolta şi a moderniza. Astăzi, după 6 luni de guvernare, avem cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană şi peste 90 de miliarde de euro la dispoziţie pentru dezvoltarea şi modernizarea României.

România este o ţară sigură, cu cele mai puternice garanţii de securitate, care se dovedesc a fii cu atât mai importante cu cât la graniţa noastră invazia militară rusă a generat un război devastator. Această siguranţă de care ne bucurăm în acest moment, în care criza generată de războiul ilegal şi neprovocat purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei este în deplină desfăşurare, garanţia ne este conferită, aşa cum spunea, de apartenenţa la NATO şi UE, desigur, şi de Parteneriatul strategic cu SUA, ceea ce oferă ţării noastre protecţia teritoriului, a economiei şi mai ales a cetăţenilor”, a spus premierul.

În acest context, Nicolae Ciucă a spus că investițiile se află pe primul loc, deoarece acestea asigură funcţionarea economiei din țara nostră.

„Spuneam la ziua Partidului Naţional Liberal, că preocuparea noastră principală sunt investiţiile şi investim acum. Trebuie să investim acum, doar aşa putem să asigurăm funcţionarea economiei româneşti. Cetăţeanul este în centrul Programului nostru Guvernamental, iar pentru ca noi să menţinem siguranţa şi dezvoltarea acestei ţări folosim toate resursele pe care le putem accesa. La acest moment, trebuie să continuăm investiţiile, iar cele 96 de miliarde de euro – bani europeni din programele operaţionale şi din PNRR, iar aici fac o paranteză, astăzi, am mai desfăşurat o şedinţă extraordinară de Guvern, pentru a aproba ultima OUG, care asigură Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene posibilitatea ca nu mai târziu de 31 mai să înainteze prima cerere de accesare a fondurilor europene, facilităm venirea în ţară a încă aproape 3 miliarde de euro.

Aplauzele le merită domnul Ministru Boloş, care în timpul scurt de când se află la conducerea Ministerului a reuşit să revitalizeze tot ceea ce înseamnă activitatea şi elaborarea a 15 acte normative, care au pus, într-adevăr, pe modul foarte activ derularea PNRR”, a completat Nicolae Ciucă.

Autoritățile din România au crescut ritmul de absorbţie a fondurilor europene cu 7%

De asemenea, acesta a subliniat că autoritățile din România au crescut ritmul de absorbţie a fondurilor europene cu 7%, comparativ cu situația de acum 6 luni.

„Guvernul a crescut ritmul de absorbţie a fondurilor europene cu 7% faţă de acum 6 luni, iar estimările de plată comunicate Comisiei Europene acoperă deja necesarul de declaraţii de cheltuieli pentru anul 2022. Extinderea reţelelor de apă şi canal va fi realizată prin intermediul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, în acest scop fiind alocată de la bugetul de stat suma de 22,5 miliarde lei. La acest moment se află în analiză 2064 cereri de finanţare pentru propuneri de proiecte din domeniile alimentare cu apă şi canalizare.

Nu în ultimul rând, doresc să menţionez, în primele şase luni de Guvernare, s-a reuşit gestionarea eficientă a efectelor pandemiei de COVID-19, am consolidat resursele sistemului sanitar prin menţinerea celor 2.000 de specialişti încadraţi în perioada crizei sanitare şi, desigur, am pregătit implementarea unor investiţii semnificative în sistemul medical. Sunt foarte multe detalii de menţionat, dar am sa-i las pe fiecare ministru în parte să vină să prezinte atât realizările cât şi problemele pe care le au pe agenda de lucru, astfel încât să putem să îndeplinim programul de guvernare. Ca atare, vă asigur de întreg angajamentul nostru, toată disponibilitatea noastră la efort, astfel încât programul de guvernare să fie îndeplinit”, a mai spus premierul.