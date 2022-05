Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache de pe contul de YouTube EVZ Capital, Rareș Bogdan a venit cu noi detalii fierbinţi din interiorul PNL.

El susține că, pentru prima oară după mult timp, în interiorul PNL este liniște. Rareș Bogdan precizează că nimeni nu caută alternative, iar premierul Nicolae Ciucă este respectat.

„E prea multă liniște. E foarte rară liniștea. Nu e un sentiment foarte prezent la PNL, care este un partid foarte viu. Acum este respectat Nicolae Ciucă, e și contextul acesta care l-a poziționat destul de bine.

Pentru moment nimeni nu mai vrea să construiască alternative. Nimeni nu mai vine cu pumnalele pentru a le învinge în spate. E o situație reală”, a spus Rareș Bogdan.

PNL, partidul cu cea mai mare istorie!

Eurparlamentarul a mai precizat că, spre deosebire de alte formațiuni politice din Europa, PNL are un trecut, iar pentru acest lucru va fi și răsplătit în cadrul unui eveniment programat la Rotterdam.

„PNL-ul a rămas unul dintre cel mai vechi partide. Avem și un eveniment la Rotterdam. Va fi un moment în care partidul cu cea mai mare istorie, istoria de 147 de ani primește o medalie și o diplomă de existență a liberalismului românesc”, a adăugat acesta.

Întrebat despre atitudinea lui Florin Cîțu și dacă fostul lider PNL și-a înțeles ”menirea în partid”, Rareș Bogdan susține că acesta nu va pleca de la șefia Senatului, însă nu îi înțelege atitudinea în raport cu măsurile adoptate de Guvern.

Nemulțumirile lui Florin Cîțu din interiorul PNL

„Rămâne la șefia Senatului. Noi nu avem intenția de a-l schimba. Am avut ședință de coaliție lungă și am înțeles că Florin ar fi criticat măsurile noastre. Acum, eu vă spun ceva. Dânsul nu a participat la evenimentele legate de ziua partidului pentru că avea o vizită programată în Finlanda.

Nu știu exact ce a zis. Ce am înțeles este că ar fi zis ceva de faptul că nu am consultat partidul când am luat măsurile pentru ajutorul firmelor și pentru ajutorul persoanelor fizice, a pensionarilor, respectiv blocarea angajărilor la stat. Dar, dânsul știe foarte bine că atunci când facem astfel de acțiuni stăm de vorbă. S-a stat de vorbă cu BNR”, a explicat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a vorbit și despre măsura privind amânarea ratelor care a fost aspru criticată de Florin Cîțu, fostul lider PNL susținând că va duce la creșterea inflației.

El a amintit că aceeași măsură a fost luată chiar în momentul în care Florin Cîțu era la conducerea Ministerului Finanțelor și este o măsură care vine în ajutorul celor aflați într-o situație financiară extrem de dificilă.

„Amânarea ratelor a fost prima oară pusă în practică cu Guvernul Orban, cu Florin Cîțu în funcția de ministru de Finanțe, pentru anul pandemiei. De asemenea, domnul Florin Cîțu știe foarte bine că povara pentru trecerile prin momente dificile trebuie să aparțină și corporațiilor și sistemului bancar.

În cazul băncilor nu le scade nici profitul. Nici măcar asta nu este. Pur și simplu trec pe comisioane aceste întârzieri. Ei adaugă dobânda. Să nu vă închipuiți că ei nu câștigă”, adaugă acesta.

Rareș Bogdan, despre măsurile luate de Guvern

Rareș Bogdan susține că nu înțelege de ce Florin Cîțu ia apărarea băncilor, el adăugând că sunt peste 3 milioane de români care au nevoie de toate măsurile adoptate de Guvern, având în vedere criza actuală fără precedent.

„Eu cred că Florin de foarte multe ori nu înțelege că ceea ce face el este un radicalism radical. Eu înțeleg că el face parte din școala de la Chicago de gândire și este mai mult libertarian decât liberal, dar cu toată simpatia mea față de el, trebuie să îi spun că genul ăsta de poziționări în care apără băncile nu mi se par…

Sunt oameni care au nu au veniturile dumneavoastră sau veniturile mele și au dificultăți în cheltuielile de zi cu zi. Acei oameni sunt 3,2 milioane de cetățeni. Noi ne-am adresat acestor oameni. Ce am crescut noi este pentru pensiile până în 2.000 de lei”, a mai spus Rareș Bogdan în emisiunea lui Ionuţ Cristache.