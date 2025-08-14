Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis Ordinul nr. 5238/2025 pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”, aferentă Programului Educație și Ocupare, prioritate 4 – Antreprenoriat și economie socială.

Obiectivul specific al acestei scheme (ESO4.1) vizează îmbunătățirea accesului la piața muncii și implementarea de măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special tineri, șomeri de lungă durată și grupuri defavorizate de pe piața muncii, precum și pentru persoanele inactive. De asemenea, schema urmărește promovarea desfășurării de activități independente și dezvoltarea economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5.702/2023.

Ordinul a intrat în vigoare la data de 13 august 2025 și a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757 din 13 august 2025. Forma aplicabilă la zi este cea din 14 august 2025.

Având în vedere prevederile: – Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările şi completările ulterioare; – Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 9.070 din 23.07.2025, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale programe europene capital uman nr. G2025 – 85.604 din 30.07.2025, în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene emite prezentul ordin.

Art. I. – Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban”, aferentă Programului Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 5.702/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din 8 noiembrie 2023, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după punctul 14 se introduc patru noi puncte, punctele 15-18, cu următorul cuprins:

„15. producţie agricolă primară – producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;

16. produse pescăreşti şi de acvacultură – produsele definite la art. 5 (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;

17. producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură – toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;

18. prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură – toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării sau al recoltării, în cazul acvaculturii, care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, în unul dintre următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii de produse de acest tip achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

f) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.”

3. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu trebuie să depăşească

300.000 de euro în nicio perioadă de 3 ani1; 1 Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare în sensul Regulamentului (UE) 2023/2.831 ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani.”

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenţionează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme nu va depăşi echivalentul în lei a 300.000 de euro, calculată la momentul acordării ajutorului, în nicio perioadă de 3 ani calculată pe bază continuă. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau europene.”

5. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) În scopul verificării încadrării ajutorului de minimis în pragul de maximum 300.000 de euro, per întreprindere unică, precum şi pentru stabilirea valorii în lei a ajutorului de minimis primit de fiecare întreprindere socială înfiinţată, echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb stabilit prin InforEuro, valabil la data acordării ajutorului de minimis, respectiv la data semnării contractului de subvenţie.”

6. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu depăşeşte 300.000 de euro, echivalent în lei, în nicio perioadă de 3 ani, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene;”

7. La articolul 12, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, până la atingerea plafonului cumulat de 1.050.000 de euro per întreprindere unică. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu regulamentele (UE) nr. 1.408/2013 şi (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2) din prezenta schemă.”

8. La articolul 15, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este 273.510.500,05 euro, respectiv de 1.348.625.573,65 echivalent în lei la cursul InforEuro din luna august 2023, de 4,9308 lei/1 euro, din care finanţarea FSE+ este de 85%, respectiv 232.483.925,04 euro, iar contribuţia naţională este de 15%, respectiv 41.026.575,01 euro. Valoarea totală estimată în lei (RON) a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme se actualizează la valoarea ajutoarelor de minimis de la data acordării acestora.

…

(6) Alocarea indicativă a bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:

An Total fonduri euro Total euro Total fonduri publice euro Contribuţie proprie Contribuţie naţională Contribuţie comunitară Procent % Valoare euro Procent % Valoare euro Procent Valoare euro 2025 246.159.450,05 15 36.923.917,51 85 209.235.532,54 0 0 2026 27.351.050,01 15 4.102.657,50 85 23.248.392,50 0 0″ Total 273.510.500,05 41.026.575,01 232.483.925,04

9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. – Numărul maxim de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 4.705 de întreprinderi.”

Art. II. – În cuprinsul schemei de ajutor de minimis, orice trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează şi se aplică, după caz, şi prin raportare la prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei.

Art. III. – În cuprinsul schemei de ajutor de minimis, după încetarea aplicabilităţii Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei, inclusiv a perioadei suplimentare de şase luni, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din regulamentul de referinţă, pentru ajutoarele de minimis cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2024, le sunt incidente prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei, pragul maxim de încadrare este 300.000 euro, per întreprindere unică. Prevederile prezentului articol se aplică etapei de monitorizare a contractelor de subvenţie încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2024.