Este răsturnare de situație în conflictul din Ucraina, după ce recent au apărut semne că Rusia are în vedere posibilitatea capitulării în războiul pornit în februarie. Anunțul a fost făcut de generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al forţelor americane în Europa, pe Twitter.

Generalul din SUA a tras o astfel de concluzie din declaraţiile recente făcute de Federaţia Rusă care a ținut să precizeze explicit că nu va exista nicio predare. Hodges a răspuns astfel la postarea jurnalistului Ilia Ponomarenko că Rusia neagă în mod activ posibilitatea capitulării în Ucraina.

„Înseamnă că recunosc de fapt că aceasta este o posibilitate reală”, a scris Ben Hodges pe Twitter, explicând modul de acțiune al Rusiei după anii petrecuți drept comandant al forțelor americane în Europa.

Sâmbătă, ambasadorul Rusiei în Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, a declarat că Federaţia Rusă nu intenţionează să capituleze în războiul împotriva Ucrainei şi urmează să „îndeplinească toate sarcinile”.

„Spunem ferm şi clar şi suntem fără echivoc siguri de acest lucru, cel puţin diplomaţii ruşi care lucrează aici nu vor avea, nu vor avea niciodată o asemenea capitulare. Suntem ferm convinşi că toate sarcinile stabilite de Comandantul Suprem pentru forţele noastre armate vor fi îndeplinite pe deplin”, a declarat Antonov, ambasadorul Rusiei în SUA.

În același timp, Direcţia de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei a raportat că Rusia a epuizat deja rezervele grupurilor tactice de batalion pregătite pentru luptă. În Federaţia Rusă, la nivel de stat are loc mobilizări ascunse. De asemenea, potrivit informaţiilor, consecinţa sancţiunilor economice internaţionale impuse Rusiei au afectat complexul militar-industrial rus. Federaţia Rusă nu poate restabili pe deplin capacitatea de luptă a unităţilor militare retrase din Ucraina.

Şeful Direcţiei de Informaţii a Ministerului Apărării, Kirill Budanov, consideră că punctul de cotitură în războiul cu Rusia va veni în a doua jumătate a lunii august, iar până la sfârşitul acestui an, majoritatea bătăliilor cu agresorul vor fi finalizate. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat că Ucraina „poate să câştige” războiul împotriva Rusiei, care „nu se derulează” aşa cum a preconizat Moscova.

De asemenea, Jens Stoltenberg a afirmat că anunţul făcut recent de Finlanda şi Suedia cu privire la depunerea cererii pentru aderare la alianţa militară nord-atlantică reprezintă dovada că agresiunile „nu dau roade”.

„Aderarea lor va întări securitatea noastră comună şi va demonstra că uşa NATO este deschisă, iar o agresiune nu dă roade”, a punctat Stoltenberg, scrie Agerpres.

Finlanda a anunţat în mod oficial că îşi doreşte să se alăture Alianţei Atlanticului de Nord. Orice hotărâre privind alăturarea unui nou stat la NATO trebuie luată prin decizie unanimă de către ţările membre, iar Turcia a comunicat că se opune aderării Finlandei şi Suediei la NATO. Sauli Niinistro, preşedintele Finlandei, a spus că este „gata” pentru o întâlnire cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan.

