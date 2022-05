Revista New Lines spune că a obținut o înregistrare audio cu un oligarh apropiat de Kremlin care spune că președintele rus, Vladimir Putin, este „foarte bolnav de cancer de sânge”.

De asemenea, se mai spune că un „o notă internă top-secret” a fost trimisă de la sediul central FSB, agenția de securitate internă din Rusia, către toți directorii regionali.

„Raportul i-a instruit pe șefii regionali să nu aibă încredere în zvonurile despre starea de sănătate a președintelui, că acesta ar fi în fază terminală. Directorii au fost instruiți, de asemenea, să respingă orice zvon în acest sens care s-ar putea răspândi în cadrul unităților locale FSB.

Potrivit unei surse de la una dintre unitățile regionale care a văzut nota internă strict secretă, această măsură fără precedent a avut fix efectul opus, iar majoritatea ofițerilor FSB au început acum să creadă că Putin suferă într-adevăr de o boală gravă”, a declarat Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la Bellingcat, relatează Sky News.

Starea de sănătate a lui Vladimir Putin

Bellingcat a detaliat și presupuse dovezi ale unor boli ale liderului rus. A fost analizat inclusiv mersul lui. De asemenea, a fost analizată și fizionomia mult schimbată în ultima vreme, cu fața semnificativ mai umflată, sugerându-se că acesta ar fi efectul unui anumit medicament.

„Putin a fost întotdeauna un bărbat într-o formă foarte bună. Dar în ultimii câțiva ani fața și gâtul s-au modificat. Pare a fi un efect al utilizării de steroizi.”, a declarat Ashley Grossman, profesor de endocrinologie la Universitatea Oxford.

Menționăm că aceste informații privind starea de sănătatea a lui Vladimir Putin nu pot fi verificate, iar New Lines precizează că există și posibilitatea ca ele să fie lansate de cei care ar putea dori să-l înlăture de la putere.

Cine este ”Iuri”, oligarhul întregistrat în secret

Revista New Lines, publicată de think tank-ul Center for Global Policy, a spus că oligarhul este inclus în topul Forbes, fiind unul dintre cei mai bogați 200 de oameni de afaceri ai țării. Directorul revistei, Michael Weiss, care a scris articolul, a adăugat că oligarhul ar fi putut fi sincer sau poate că a încercat în mod deliberat să răspândească aceste dezinformări.

Dar, amintește Daily Mail, în ciuda faptului că oamenii Kremlinului sunt foarte atenți cu imaginile în care apare Putin, în ultimele luni au existat o serie de semne că acesta nu se simte bine.

La începutul săptămânii, Putin a susținut un discurs în timpul paradei de Ziua Victoriei. Putin a fost surprins mergând greoi, prin Piața Roșie, posibil pentru a ascunde faptul că șchioapătă. De asemenea, a fost văzut având picioarele acoperite cu o pătură în timp ce urmărea parada.