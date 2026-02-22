După începutul anului 2026, datele privind dinamica prețurilor au surprins printr-o scădere mai abruptă a inflației decât prognozaseră inițial economiștii. Această evoluție a readus în discuție calibrul politicii monetare a BCE, în special ritmul și momentul eventualelor ajustări ale dobânzilor.

Noile proiecții economice ale BCE, așteptate în luna martie, sunt privite ca un reper esențial pentru deciziile din trimestrele următoare, într-un climat în care semnalele din economie rămân mixte.

În discursul susținut la conferința Assiom-Forex, Fabio Panetta a punctat explicit că balanța riscurilor este echilibrată, dar fragilă:

”Atât riscurile în sens ascendent, cât şi cele în sens descendent pentru inflaţie sunt semnificative”

Mesajul sugerează că BCE trebuie să evite atât relaxarea prematură, cât și menținerea excesiv de restrictivă a condițiilor monetare.

Panetta a insistat asupra nevoii de adaptabilitate a băncii centrale:

”politica monetară trebuie să rămână flexibilă, ancorată în perspectiva pe termen mediu şi bazată pe o evaluare cuprinzătoare a datelor şi implicaţiilor acestora pentru inflaţie şi creştere.”

Această abordare confirmă strategia BCE de tip „data-dependent”, în care fiecare set nou de indicatori – inflație, salarii, creștere economică, creditare – poate influența traiectoria dobânzilor.

Inflația anuală în zona euro a coborât în ianuarie la 1,7%, minimul ultimelor 16 luni și sub obiectivul de 2% urmărit de BCE. Deși o asemenea evoluție poate fi interpretată ca un succes al înăspririi monetare anterioare, unii oficiali europeni avertizează că o dezinflație prea rapidă poate semnala slăbirea cererii interne.

Fabio Panetta a precizat că reculul nu modifică ”în mod semnificativ evaluarea pe termen mediu”, însă scoate în evidență factori noi de risc.

Un punct central al intervenției lui Panetta îl reprezintă evoluția schimburilor comerciale cu China. Datele prezentate arată o combinație relevantă:

+27% creștere în volum a importurilor chineze către zona euro (de la începutul lui 2024);

–8% scădere a prețurilor bunurilor importate.

Această dinamică poate contribui la temperarea inflației, mai ales în segmentele unde producătorii europeni concurează direct cu mărfurile asiatice.

Panetta a explicat că efectul este deja detectabil:

”Impactul dezinflaţionist este deocamdată limitat, dar deja vizibil, preţurile bunurilor cele mai expuse competiţiei chineze încetinesc mai rapid decât restul, şi ar putea deveni mai pronunţat în lunile următoare.”

Oficialul BCE a indicat mai multe scenarii care ar putea amplifica presiunile dezinflaționiste:

-o eventuală întărire suplimentară a monedei euro, care ar reduce costul importurilor;

-o posibilă corecție în piețele financiare;

-o subevaluare a riscurilor economice în prețurile activelor.

Un astfel de context ar putea afecta încrederea investitorilor și condițiile de finanțare pentru companii.

Pe de altă parte, Fabio Panetta a avertizat că factori geopolitici sau de ofertă pot reaprinde inflația:

”Pe de altă parte, pieţele energetice rămân vulnerabile la tensiuni geopolitice”

În plus, o creștere a cotațiilor materiilor prime sau o fragmentare accentuată a lanțurilor globale de aprovizionare ar putea duce la majorarea costurilor de producție și, implicit, la presiuni asupra prețurilor de consum.

Mesajul transmis de Panetta reflectă o provocare majoră pentru BCE: menținerea stabilității prețurilor fără a compromite redresarea economică. Într-un mediu caracterizat de cerere fragilă, tensiuni geopolitice și schimbări în fluxurile comerciale globale, banca centrală trebuie să mențină un echilibru fin între prudență și reacție rapidă.